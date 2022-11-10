Есть надежда на окно возможностей: в Пентагоне сделали заявление о переговорах Украины и РФ

Наступает момент, когда может появиться "окно возможностей" для начала переговорного процесса между Украиной и Россией. Об этом заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов, генерал Марк Милли во время своего выступления в Экономическом клубе Нью-Йорка. Как передает издание "Комментарии", слова Милли цитирует телеканал "CNN".

Генерал Марк Милли. Фото: GETTY IMAGES

При этом сам Милли выступил за то, чтобы этим "окном" воспользоваться и начать переговоры.

"Когда есть возможность провести переговоры, когда мир может быть достигнут, воспользуйтесь ею. Ловите момент", – заявил американский генерал.

Марк Милли уточнил, что на сегодняшний момент есть условия для возможности появления перспективы переговоров и это может произойти, если линия фронта стабилизируется в течение зимы. Пока же продолжаются ожесточенные бои.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов подтвердил данные украинских спецслужб о том, что в этой войне Россия потеряла беспрецедентное количество военных. В общей сложности потери страны агрессора составляют на данный момент более 100 тысяч человек ранеными и убитыми. Это те люди, которые уже не смогут встать в строй, чтобы помочь российской армии. Милли добавил, что украинская сторона понесла не меньшие потери. Ужас войны еще и в том, что погибли 40 тысяч украинцев, которые были мирными гражданами. От 15 до 30 миллионов стали вынужденными переселенцами.

Генерал закончил свою речь на том, что США не откажутся от своей поддержки Украины в войне, даже, если начать переговоры ближайшим временем не удастся.

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