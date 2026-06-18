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Есть прогресс: в Пентагоне сделали неожиданное заявление о дальнейшей помощи Украине

Ранее США заявляли, что европейские союзники способны взять на себя ведущую роль в этих усилиях, и это будет отвечать оборонным потребностям Украины

18 июня 2026, 12:50
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Клименко Елена

Министр войны США Пит Гегсет заявил, что инициатива PURL (Priority Ukraine Requirements List), предполагающая закупку европейскими союзниками американского вооружения для нужд Украины, демонстрирует положительные результаты для украинской обороны. Об этом он сказал, выступая на заседании министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

Есть прогресс: в Пентагоне сделали неожиданное заявление о дальнейшей помощи Украине

Фото: из открытых источников

По словам Гегсета, благодаря подходу, предложенному администрацией президента Дональда Трампа, страны Европы начали более активно брать на себя финансовую ответственность за поддержку Украины. Он подчеркнул, что украинские силы продолжают удерживать позиции, несмотря на длительное давление со стороны России.

"По Украине также есть прогресс. Благодаря инициативе президента Трампа PURL, союзники взяли на себя инициативу в финансировании обороны Украины. Украинцы держат свои позиции даже перед лицом длительного российского нападения", — отметил он.

Гегсет напомнил, что США ранее призывали европейских партнеров активнее приобщаться к оборонным усилиям, подчеркивая, что это отвечает потребностям Украины и укрепляет общую систему безопасности.

"Это происходит. И это является подтверждением подхода президента Трампа и подхода, который бы подготовил путь к миру", — добавил министр.

Ожидается, что в ходе очередного заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" в Брюсселе союзники объявят новые пакеты взносов для закупки американского вооружения, которое будет передано Украине.

Портал "Комментарии" уже писал , что Киев должен быть полностью готов к прохождению следующего отопительного сезона, и это является прямым долгом городских властей. Государство со своей стороны продолжит оказывать столице всю необходимую поддержку для обеспечения стабильного прохождения зимы, подчеркнула премьер-министр Украины Юлия Свириденко.



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