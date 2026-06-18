Є прогрес: у Пентагоні зробили несподівану заяву про подальшу допомогу Україні

Міністр війни США Піт Гегсет заявив, що ініціатива PURL (Priority Ukraine Requirements List), яка передбачає закупівлю європейськими союзниками американського озброєння для потреб України, демонструє позитивні результати для української оборони. Про це він сказав під час виступу на засіданні міністрів оборони країн НАТО у Брюсселі.

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За словами Гегсета, завдяки підходу, запропонованому адміністрацією президента Дональда Трампа, країни Європи почали активніше брати на себе фінансову відповідальність за підтримку України. Він наголосив, що українські сили продовжують утримувати позиції, попри тривалий тиск з боку Росії.

"Щодо України також є прогрес. Завдяки ініціативі президента Трампа PURL, союзники взяли на себе ініціативу у фінансуванні оборони України. Українці тримають свої позиції навіть перед обличчям тривалого російського нападу", — зазначив він.

Гегсет нагадав, що США раніше закликали європейських партнерів активніше долучатися до оборонних зусиль, підкреслюючи, що це відповідає потребам України та зміцнює загальну систему безпеки.

"Це відбувається. І це є підтвердженням підходу президента Трампа та підходу, який би підготував шлях до миру", — додав міністр.

Очікується, що під час чергового засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" у Брюсселі союзники оголосять нові пакети внесків для закупівлі американського озброєння, яке буде передане Україні.

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