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Есть веские препятствия: почему США не смогут закончить войну без Европы

Единоличное лидерство Штатов не поможет решить проблему войны

сегодня, 23:12
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Марьян Ощановский

Единоличное лидерство США в переговорах с Россией по окончании войны в Украине без участия Европы не может быть эффективным, рассказал эксперт по международной политике Антон Кучухидзе.

Есть веские препятствия: почему США не смогут закончить войну без Европы

США не способны закончить войну в Украине. Фото из открытых источников

"Причина хотя бы в том, что самые болезненные антироссийские санкции введены ЕС, а потому Штаты не смогут ни отменить, ни усилить их. И это неудивительно, так как товарооборот между США и РФ никогда не был настолько большим, как между Европой и Россией", — заявил Антон Кучухидзе.

По словам политолога, благодаря вовлечению в переговорный процесс европейских союзников в США будет меньше возможностей давить на Украину, заставляя пойти на неприемлемые уступки.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что для США было бы ошибкой рассматривать признание оккупированного украинского Крыма территорией России, заявила высокая представительница ЕС Кая Каллас. По ее словам, в таком случае Россия однозначно получит то, что хочет. Дипломат заверила, Европейский Союз никогда не признает Крым российским. "Крым — это Украина. Для тех, кто оккупирован, очень важно, что другие не признают его российским", — подчеркнула Кая Каллас.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что около 10 тысяч военных, которые ранее считались пропавшими без вести, находятся в плену, заявил уполномоченный по вопросам пропавших без вести при особых обстоятельствах Артур Добросердов. По его словам, подтвержденный статус пленных получили 10 тысяч человек — часть по официальным каналам через Красный Крест, а часть по показаниям освобожденных и OSINT. "В розыске находятся более 60 тысяч человек. По около 10 тысяч имеем подтверждение, что они в плену. Речь идет как об официальных подтверждениях — от страны-агрессора через Международный комитет Красного Креста (МККК) — так и о неофициальных", — сообщил Артур Добросердов.



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Источник: https://vezha.com.ua/viyna/ssha-ne-mozhut-zavershyty-vijnu-v-ukrayini-bez-yevropy/
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