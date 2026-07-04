Эта информация о Трампе взбесила американцев: что произошло

Президент США Дональд Трамп задекларировал доход в размере около 2,2 млрд долларов за 2025 год. Соответствующий финансовый отчет, опубликованный Белым домом, стал одной из самых объемных деклараций в истории американского президентства, заняв 927 страниц.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Согласно документу, главным источником прибыли для главы государства стали проекты, связанные с криптовалютами. Наибольший доход принес мемкойн Trump (Celebration Coins), благодаря которому Трамп получил около 635 млн долларов в виде роялти. Еще свыше 500 млн долларов поступили от операций с токенами через компанию World Liberty Financial LLC.

Дополнительные миллионы долларов обеспечили продажи продукции под брендом Trump. Среди наиболее прибыльных товаров оказались золотые часы с фирменной гравировкой, а также лимитированное издание Greenwood Bible. Доход президенту также принесли продажи духов, кроссовок, гитар и других товаров с использованием его имени.

Кроме собственного бизнеса, Трамп получил дивиденды от инвестиций в акции крупнейших американских компаний, включая Berkshire Hathaway, Nvidia, Tesla, Apple, Microsoft и Amazon.

Наибольшие дискуссии в США вызвали именно доходы от мемкойна Trump. Криптовалюта была запущена незадолго до инаугурации президента и за короткое время резко выросла в цене, однако впоследствии ее стоимость обвалилась более чем на 97% от исторического максимума.

По оценкам аналитиков, значительная часть частных инвесторов понесла многомиллиардные убытки после падения курса токена, тогда как связанные с Трампом структуры получили сотни миллионов долларов за счет роялти, торговых комиссий и реализации цифровых активов. Именно этот аспект декларации стал предметом наиболее острой политической дискуссии в Вашингтоне, где критики вновь подняли вопрос о возможном конфликте между государственными полномочиями президента и его коммерческими интересами.

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