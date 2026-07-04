Ця інформація про Трампа розлютила американців: що сталося

Президент США Дональд Трамп задекларував дохід у розмірі близько 2,2 млрд. доларів за 2025 рік. Відповідний фінансовий звіт, опублікований Білим домом, став однією з найбільших декларацій в історії американського президентства, зайнявши 927 сторінок.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Згідно з документом, головним джерелом прибутку для глави держави стали проекти, пов'язані із криптовалютами. Найбільший дохід приніс мемкойн Trump (Celebration Coins), завдяки якому Трамп отримав близько 635 млн. доларів у вигляді роялті. Ще понад 500 млн доларів надійшли від операцій із токенами через компанію World Liberty Financial LLC.

Додаткові мільйони доларів забезпечили продаж продукції під брендом Trump. Серед найбільш прибуткових товарів виявився золотий годинник з фірмовим гравіюванням, а також лімітоване видання Greenwood Bible. Прибуток президенту також принесли продажі парфумів, кросівок, гітар та інших товарів із використанням його імені.

Крім власного бізнесу, Трамп отримав дивіденди від інвестицій в акції найбільших американських компаній, включаючи Berkshire Hathaway, Nvidia, Tesla, Apple, Microsoft та Amazon.

Найбільші дискусії в США викликали саме доходи від мемойна Trump. Криптовалюта була запущена незадовго до інавгурації президента і за короткий час різко зросла в ціні, проте її вартість обвалилася більш ніж на 97% від історичного максимуму.

За оцінками аналітиків, значна частина приватних інвесторів зазнала багатомільярдних збитків після падіння курсу токена, тоді як пов'язані з Трампом структури отримали сотні мільйонів доларів за рахунок роялті, торгових комісій та реалізації цифрових активів. Саме цей аспект декларації став предметом найгострішої політичної дискусії у Вашингтоні, де критики знову порушили питання про можливий конфлікт між державними повноваженнями президента та його комерційними інтересами.

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