Эта сделка устроит всех: что Трамп хочет продать России и Китаю

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что будет продавать Китаю и России "всю необходимую им нефть", поскольку его администрация берет под контроль продажу нефти Венесуэлы. Об этом американский лидер заявил на встрече с руководителями нефтегазовых компаний, сообщает CNN.

"Мы открыты для бизнеса. Китай может покупать у нас всю нефть, которую захочет, там или в США. Россия может получать от нас всю необходимую ей нефть", – отметил президент США.

При этом СМИ добавляет, что ранее во время встречи в Белом доме с руководителями энергетических компаний Трамп оправдал захват его администрацией бывшего лидера Венесуэлы Николаса Мадуро и взятие под контроль нефтедобычи в стране, аргументируя это тем, что если США не сделают этого первыми, то это сделают Китай и Россия.

"Если бы мы этого не сделали, то Китай и Россия уже были бы там", – высказался глава Белого дома.

Журналисты добавляют, что заявления Дональда Трампа контрастируют с его прошлой критикой европейских союзников за ведение бизнеса с Россией в условиях войны с Украиной. В прошлом году он утверждал, что война закончится, если европейские страны прекратят покупать нефть у России.

