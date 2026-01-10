Ця угода влаштує всіх: що Трамп хоче продати Росії та Китаю

Президент США Дональд Трамп заявив у п'ятницю, що продаватиме Китаю та Росії "всю необхідну їм нафту", оскільки його адміністрація бере під контроль продаж нафти Венесуели. Про це американський лідер заявив на зустрічі із керівниками нафтогазових компаній, повідомляє CNN.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

"Ми відкриті для бізнесу. Китай може купувати у нас усю нафту, яку захоче, там чи в США. Росія може отримувати від нас усю необхідну їй нафту", — зазначив президент США.

При цьому ЗМІ додає, що раніше під час зустрічі у Білому домі з керівниками енергетичних компаній Трамп виправдав захоплення його адміністрацією колишнього лідера Венесуели Ніколаса Мадуро та взяття під контроль нафтовидобутку в країні, аргументуючи це тим, що якщо США не зроблять цього першими, то це зроблять Китай та Росія.

"Якби ми цього не зробили, то Китай і Росія вже були б там", — сказав глава Білого дому.

Журналісти додають, що заяви Дональда Трампа контрастують із його минулою критикою європейських союзників за ведення бізнесу з Росією в умовах війни з Україною. Минулого року він стверджував, що війна закінчиться, якщо європейські країни припинять купувати нафту в Росії.

