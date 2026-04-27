Это безумие: Трамп раскрыл детали о своих разговорах с Путиным и Зеленским

Кравцев Сергей
Президент США Дональд Трамп заявил, что вражда между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным стала главной преградой, чтобы закончить войну. Об этом глава Белого дома сказал в интервью "Fox News".
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Глава Белого дома выразил уверенность, что войну в Украине удастся завершить, и в очередной раз напомнил, что "урегулировал восемь войн".
Также он сообщил о своих "хороших разговорах" с Путиным и Зеленским.
