Это безумие: Трамп раскрыл детали о своих разговорах с Путиным и Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил, что вражда между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным стала главной преградой, чтобы закончить войну. Об этом глава Белого дома сказал в интервью "Fox News".

Дональд Трамп.

"Ненависть между Путиным и Зеленским – это смешно, это безумие. Ненависть – это плохая вещь, когда ты пытаешься что-то решить", – отметил Дональд Трамп.

Глава Белого дома выразил уверенность, что войну в Украине удастся завершить, и в очередной раз напомнил, что "урегулировал восемь войн".

"Мы пытаемся что-то сделать, но боевые действия продолжаются. Это очень кровопролитная война. Это очень плохо. Я урегулировал восемь войн, а эту считал самой легкой. Но это произойдет... Мы работаем над ситуацией с Россией и Украиной и надеемся, что нам это удастся", – сказал президент США.

Также он сообщил о своих "хороших разговорах" с Путиным и Зеленским.

"Не хочу это раскрывать, но я действительно общаюсь с Путиным, и я разговариваю с президентом Зеленским, и это хорошие разговоры", – отметил Трамп.

