Це божевілля: Трамп розкрив деталі про свої розмови з Путіним та Зеленським

Президент США Дональд Трамп заявив, що ворожнеча між президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним стала головною перепоною, щоб закінчити війну. Про це глава Білого дому сказав в інтерв'ю Fox News.

"Ненависть між Путіним та Зеленським – це смішно, це божевілля. Ненависть – це погана річ, коли ти намагаєшся щось вирішити", – зазначив Дональд Трамп.

Глава Білого дому висловив упевненість, що війну в Україні вдасться завершити, і вкотре нагадав, що "врегулював вісім війн".

"Ми намагаємося щось зробити, але бойові дії продовжуються. Це дуже кровопролитна війна. Це дуже погано. Я врегулював вісім воєн, а цю вважав найлегшою. Але це станеться... Ми працюємо над ситуацією з Росією та Україною і сподіваємося, що нам це вдасться", – сказав президент США.

Також він повідомив про свої "хороші розмови" з Путіним та Зеленським.

"Не хочу це розкривати, але я справді спілкуюся з Путіним, і я розмовляю з президентом Зеленським, і це добрі розмови", – зазначив Трамп.

