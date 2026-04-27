Це божевілля: Трамп розкрив деталі про свої розмови з Путіним та Зеленським
Це божевілля: Трамп розкрив деталі про свої розмови з Путіним та Зеленським

Президент США все ще вірить, що незабаром можна закінчити війну РФ проти України

27 квітня 2026, 06:43
Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп заявив, що ворожнеча між президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним стала головною перепоною, щоб закінчити війну. Про це глава Білого дому сказав в інтерв'ю Fox News.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

"Ненависть між Путіним та Зеленським – це смішно, це божевілля. Ненависть – це погана річ, коли ти намагаєшся щось вирішити", – зазначив Дональд Трамп.

Глава Білого дому висловив упевненість, що війну в Україні вдасться завершити, і вкотре нагадав, що "врегулював вісім війн".

"Ми намагаємося щось зробити, але бойові дії продовжуються. Це дуже кровопролитна війна. Це дуже погано. Я врегулював вісім воєн, а цю вважав найлегшою. Але це станеться... Ми працюємо над ситуацією з Росією та Україною і сподіваємося, що нам це вдасться", – сказав президент США.

Також він повідомив про свої "хороші розмови" з Путіним та Зеленським.

"Не хочу це розкривати, але я справді спілкуюся з Путіним, і я розмовляю з президентом Зеленським, і це добрі розмови", – зазначив Трамп.

Читайте також на порталі "Коментарі" — міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що адміністрація Дональда Трампа не збирається відновлювати дію дозволів, які дозволяли закупівлю російської та іранської нафти та нафтопродуктів, які зараз перебувають у морі. Як повідомляє портал "Коментарі", про це Бессент заявив в інтерв'ю агентству Associated Press.  

Також видання "Коментарі" повідомляло – Україна готова до переговорів із США та Росією: Зеленський назвав країну, де вони можуть пройти.




