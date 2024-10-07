Это будет для многих шоком: каким решением по Украине Байден может войти в историю

В западных СМИ все чаще обсуждается тема возможного членства Украины в НАТО. Его связывают с позицией лидера Альянса, которым являются США. И хоть на сегодняшний день Вашингтон не дает своего согласия на присоединение Киева к блоку, это решение может появиться. Джо Байден хотел бы войти в историю на какой-то высокой ноте. Не исключено, что, дав согласие на членство Украины в НАТО или же на гарантии по типу тех, что даны Израилю, Байден таки оставит весомый след в истории после себя, как президента США. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в эксклюзивном интервью нашему порталу высказал Кандидат политических наук, политолог Алексей Якубин.

Джо Байден. Фото: из открытых источников

Эксперт считает, что участившиеся обсуждения по поводу потенциального вступления и условия вступления Украины в НАТО связаны с тем, что, по факту, на Западе backstage мировой политики активно обсуждает, как может закончиться российско-украинская война.

"И мне кажется, что не просто так в ряде западных изданий действительно появляются идеи о том, чтобы Украина смогла ускорено вступить в НАТО в тех территориях, которые контролирует. Понятное дело без признания оккупированной территории и так далее, но по факту по западно-ненецкому сценарию. Или же получила некие гарантии безопасности, типа того, как получил Израиль. Вот эти все дискуссии ещё параллельно увязываются с вопросом, что действующий президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден хотел бы войти в историю на какой-то высокой ноте, потому что сейчас ситуация складывается в том, что война на Ближнем Востоке разгорается, российско-украинская война продолжается, а вот такое вот быстрое решение – предложение Украине неких гарантий безопасности могло бы выглядеть, как это называлось в древней Греции "Бог из машины", то есть неожиданным решением, которое могло бы сильно повлиять на ситуацию. Потому, я думаю, что все слухи, которые появляются, это может быть часть обсуждений, которые происходят на backstage мировой политики", – прокомментировал Алексей Якубин.

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