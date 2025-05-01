Это будет конец экономики Путина: какое решение готовы поддержать в Сенате США

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Кравцев Сергей
Большинство сенаторов поддерживают законопроект о "сокрушительных" санкциях против России и пошлин для стран, покупающих ее нефть и газ, если Владимир Путин не начнет серьезные переговоры о прекращении войны против Украины. Такое заявление сделал сенатор-республиканец Линдси Грэм.
США. Фото: из открытых источников
Один из единомышленников президента Дональда Трампа заявил, что законопроект поддерживают 72 сенатора.
В СМИ уже говорят, что сделка дала некоторую уверенность официальным лицам в Киеве, которые опасались, что Трамп может отказаться от поддержки мирных переговоров.
Читайте также на портале "Комментарии" - Украина и США заключили соглашение о сотрудничестве в сфере добычи полезных ископаемых. Об этом сообщает Bloomberg.
В материале отмечается, что документ обеспечивает Соединенным Штатам приоритетный доступ к новым инвестиционным проектам, связанным с разработкой природных ресурсов, в том числе алюминия, графита, нефти и природного газа.
Министр экономики Украины Юлия Свириденко подтвердила факт подписания соглашения о недрах с США.
В документе предусмотрено создание Инвестиционного фонда, способствующего восстановлению Украины и привлечению международного капитала.
Вице-премьер Свириденко очертила основные положения подписанного документа.
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