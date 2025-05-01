Это будет конец экономики Путина: какое решение готовы поддержать в Сенате США

Большинство сенаторов поддерживают законопроект о "сокрушительных" санкциях против России и пошлин для стран, покупающих ее нефть и газ, если Владимир Путин не начнет серьезные переговоры о прекращении войны против Украины. Такое заявление сделал сенатор-республиканец Линдси Грэм.

США. Фото: из открытых источников

Один из единомышленников президента Дональда Трампа заявил, что законопроект поддерживают 72 сенатора.

"Цель – помочь президенту", — заявил Грэм 30 апреля, в тот же день, когда Вашингтон и Киев подписали сделку о доступе к природным ресурсам Украины.

В СМИ уже говорят, что сделка дала некоторую уверенность официальным лицам в Киеве, которые опасались, что Трамп может отказаться от поддержки мирных переговоров.

Читайте также на портале "Комментарии" - Украина и США заключили соглашение о сотрудничестве в сфере добычи полезных ископаемых. Об этом сообщает Bloomberg.

В материале отмечается, что документ обеспечивает Соединенным Штатам приоритетный доступ к новым инвестиционным проектам, связанным с разработкой природных ресурсов, в том числе алюминия, графита, нефти и природного газа.

Министр экономики Украины Юлия Свириденко подтвердила факт подписания соглашения о недрах с США.

"Совместно с министром финансов США Скоттом Бессантом подписало Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина", — сообщила она.

В документе предусмотрено создание Инвестиционного фонда, способствующего восстановлению Украины и привлечению международного капитала.

Вице-премьер Свириденко очертила основные положения подписанного документа.



