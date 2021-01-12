Это было абсолютно уместно - Трамп о подстрекательстве к мятежу

Глава овального кабинета не раскаялся в своих заявлениях, которые он сделал перед участниками "Марша за спасение Америки", которые штурмовали Капитолий на прошлой неделе. Как сообщает The Washington Post, об этом он заявил сегодня журналистам на брифинге.

Дональд Трамп Фото: pravda.com.ua

"Они проанализировали мою речь, мои слова и то, что я сказал в конце. Все сочли это абсолютно уместным", – сказал глава Белого дома.

Это стало его первым публичным появлением после того, как 6 января – то есть, в день утверждения победы Джо Байдена на ноябрьских президентских выборах – участники "Марша за спасение Америки" предприняли попытку захватить Конгресс США.

"Мы не хотим насилия", – заверил Трамп.

Инцидент на Капитолийском холме привел к гибели шести человек, включая полицейского. На данный момент в отношении участников беспорядков открыты десятки уголовных дел.

Стоит отметить, что члены Демократической партии расценили выступление Трампа перед участниками марша как подстрекательство к мятежу. Это стало официальной причиной для начала новой процедуры импичмента. Сам он называет это "продолжением величайшей охоты на ведьм в истории политики".

Напомним, 45-й президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп одобрил введение чрезвычайного положения в столице Вашингтоне. Такое решение было принято в связи с инаугурацией представителя Демократической партии Джо Байдена, чью победу на президентский выборах Конгресс утвердил официально. Инаугурация должна состоятся 20 числа этого месяца. Об этом сообщили в Белом доме. В связи с решением действующего главы государства, Министерство внутренней безопасности США и Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям должны будут заниматься координированием вопросов касаемо оказания помощи.

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