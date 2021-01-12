Трамп ввел чрезвычайное положение в Вашингтоне: причины

45-й президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп одобрил введение чрезвычайного положения в столице Вашингтоне. Такое решение было принято в связи с инаугурацией представителя Демократической партии Джо Байдена, чью победу на президентский выборах Конгресс утвердил официально. Инаугурация должна состоятся 20 числа этого месяца. Об этом сообщили в Белом доме.

Трамп ввел чрезвычайное положение в Вашингтоне - фото из открытых источников

"Сегодня президент Дональд Трамп объявил, что в округе Колумбия вводится чрезвычайное положение, и приказал направить федеральную помощь в дополнение к усилиям города реагировать на чрезвычайную ситуацию, которая возникла в связи с 59-й инаугурацией президента с 11 по 24 января", — говорится в сообщении.

В связи с решением действующего главы государства, Министерство внутренней безопасности США и Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям должны будут заниматься координированием вопросов касаемо оказания помощи. Согласно решению, Федеральное агентство может задействовать все необходимые возможности для борьбы с последствиями ситуации.

Как было известно ранее, американские СМИ сообщали о том, что Федеральное бюро расследований США осведомило американских правоохранителей о возможной угрозе протестов со стороны правых экстремистов, которые могут штурмовать здания административного значения, в случае преждевременного отстранения Трампа от президентской должности.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что экс-губернатор Калифорнии, известный актер Арнольд Шварценеггер резко высказался в адрес 45-го президента Соединенных Штатов Америки, назвав его худшим главой государства в истории. Об этом Шварценеггер написал в Twitter.









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