Это должно обуздать Путина: что США готовы разместить у границ РФ

Соединенные Штаты рассматривают возможность размещения ядерного оружия еще в ряде европейских государств на фоне растущей обеспокоенности союзников безопасностью континента. Как сообщает Financial Times со ссылкой на осведомленные источники, в НАТО продолжаются конфиденциальные консультации о расширении программы ядерного сдерживания.

США.

По данным издания, американские чиновники дали понять союзникам, что готовы обсуждать размещение ядерных средств за пределами шести государств, которые уже участвуют в программе совместного использования ядерного оружия. Речь идет о Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах, Турции и Великобритании.

Хотя окончательное решение пока не принято, сам факт подобных переговоров имеет большое политическое значение. Вашингтон стремится убедить европейских партнеров, что американский "ядерный зонтик" останется надежной гарантией безопасности даже в условиях сокращения военного присутствия США в Европе и переориентации части ресурсов на Азиатско-Тихоокеанский регион.

Наиболее активный интерес к расширению программы проявляют государства, расположенные ближе всего к российским границам. Среди них Польша и страны Балтии. В Варшаве уже не первый год заявляют о готовности принять американское ядерное оружие на своей территории. Бывший президент Польши Анджей Дуда ранее публично призывал распространить на страну программу двойного назначения НАТО.

Рост интереса к ядерным гарантиям напрямую связан с полномасштабной войной России против Украины и регулярными заявлениями Кремля о возможности применения ядерного потенциала.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте недавно подчеркнул, что, несмотря на изменение глобальных приоритетов США, система коллективной обороны альянса остается неизменной. Более того, в Брюсселе дают понять: любые попытки проверить решимость НАТО могут привести к последствиям, которые станут катастрофическими для агрессора.

Обсуждение нового размещения ядерного оружия свидетельствует о том, что Европа вступает в эпоху глубокой перестройки системы безопасности, где фактор ядерного сдерживания вновь выходит на первый план.

