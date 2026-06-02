Це має приборкати Путіна: що США готові розмістити біля кордонів РФ

Сполучені Штати розглядають можливість розміщення ядерної зброї ще в низці європейських держав на тлі зростаючого занепокоєння союзників безпекою континенту. Як повідомляє Financial Times з посиланням на обізнані джерела, у НАТО тривають конфіденційні консультації щодо розширення програми ядерного стримування.

За даними видання, американські чиновники дали зрозуміти союзникам, що готові обговорювати розміщення ядерних коштів за межами шести держав, які вже беруть участь у програмі спільного використання ядерної зброї. Йдеться про Бельгію, Німеччину, Італію, Нідерланди, Туреччину та Велику Британію.

Хоча остаточного рішення поки що не прийнято, сам факт подібних переговорів має велике політичне значення. Вашингтон прагне переконати європейських партнерів, що американська "ядерна парасолька" залишиться надійною гарантією безпеки навіть за умов скорочення військової присутності США в Європі та переорієнтації частини ресурсів на Азіатсько-Тихоокеанський регіон.

Найбільш активний інтерес до розширення програми виявляють держави, розташовані найближче до російських кордонів. Серед них Польща та країни Балтії. У Варшаві вже не перший рік заявляють про готовність прийняти американську ядерну зброю на своїй території. Колишній президент Польщі Анджей Дуда раніше публічно закликав розповсюдити на країну програму подвійного призначення НАТО.

Зростання інтересу до ядерних гарантій пов'язане з повномасштабною війною Росії проти України та регулярними заявами Кремля про можливість застосування ядерного потенціалу.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте нещодавно наголосив, що, незважаючи на зміну глобальних пріоритетів США, система колективної оборони альянсу залишається незмінною. Більше того, у Брюсселі дають зрозуміти: будь-які спроби перевірити рішучість НАТО можуть призвести до наслідків, які стануть катастрофічними для агресора.

Обговорення нового розміщення ядерної зброї свідчить про те, що Європа вступає в епоху глибокої розбудови системи безпеки, де фактор ядерної стримування знову виходить на перший план.

