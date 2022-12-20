Это еще вопрос есть ли у России силы пойти в наступление, - Госдеп США

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Моесеенко Валентина
Высокопоставленный представитель Госдепартамента США заявил во вторник, что у России существуют противоречивые мнения относительно того, следует ли начинать новое наступление в Украине, пишут "Комментарии" со ссылкой на "Голос Америки".
Возможности РФ под вопросом
По словам чиновника, Россия испытывает "значительную" нехватку боеприпасов, что является серьезной проблемой на фронте, а новые мобилизованные зачастую не являются "сплоченными" подразделениями.
"Ощутимы и проблемы, с которыми сталкиваются армейцы РФ в плане наличия необходимого оборудования, необходимых боеприпасов, которые накладывают определенные ограничения на то, что они могут захотеть сделать, — сказал сотрудник Госдепартамента. – В то же время у них очень большая военная машина".
Напомним, как говорилось на портале "Комментарии", РФ может использовать мобилизованные для новых наступательных действий на Украину. Приведенная в страной-агрессорке не частичная, а полноценная мобилизация дает дополнительные человеческие ресурсы. Новобранцев будут использовать, скорее всего, как пушечное мясо.
Как писали "Комментарии", армейцы РФ продолжают укреплять свою линию обороны в Херсонской области и Крыму. Для охраны Северокрымского канала захватчики дополнительно направили подразделения мобилизованных недавно из краснодарского края.
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