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Это еще вопрос есть ли у России силы пойти в наступление, - Госдеп США

Согласно оценке Госдепартамента Соединенных Штатов Америки, Россия испытывает нехватку боеприпасов, а мобилизация не привела к созданию качественных воинских частей.

20 декабря 2022, 23:31
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Автор:

Моесеенко Валентина

Высокопоставленный представитель Госдепартамента США заявил во вторник, что у России существуют противоречивые мнения относительно того, следует ли начинать новое наступление в Украине, пишут "Комментарии" со ссылкой на "Голос Америки".

Это еще вопрос есть ли у России силы пойти в наступление, - Госдеп США

Возможности РФ под вопросом

Еще с лета Вооруженные Силы Российской Федерации начали терпеть серию серьезных поражений, а Украине удалось освободить значительную часть своих территорий и заставить Москву мобилизовать еще 300 тысяч резервистов. Конечно, есть у России те, кто хотел бы провести новые наступательные операции в Украине. Есть и другие, у которых есть реальные вопросы относительно возможностей России сделать это", – высказал свое мнение журналистам в Вашингтоне сотрудник Госдепартамента, говоривший на условиях анонимности.

По словам чиновника, Россия испытывает "значительную" нехватку боеприпасов, что является серьезной проблемой на фронте, а новые мобилизованные зачастую не являются "сплоченными" подразделениями.

"Ощутимы и проблемы, с которыми сталкиваются армейцы РФ в плане наличия необходимого оборудования, необходимых боеприпасов, которые накладывают определенные ограничения на то, что они могут захотеть сделать, — сказал сотрудник Госдепартамента. – В то же время у них очень большая военная машина".

Напомним, как говорилось на портале "Комментарии", РФ может использовать мобилизованные для новых наступательных действий на Украину. Приведенная в страной-агрессорке не частичная, а полноценная мобилизация дает дополнительные человеческие ресурсы. Новобранцев будут использовать, скорее всего, как пушечное мясо.
Как писали "Комментарии", армейцы РФ продолжают укреплять свою линию обороны в Херсонской области и Крыму. Для охраны Северокрымского канала захватчики дополнительно направили подразделения мобилизованных недавно из краснодарского края.



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Источник: https://www.golosameriki.com/a/state-department-sees-conflicting-views-on-possible-russian-attack-in-ukraine/6884440.html
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