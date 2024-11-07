Это финал: Байден готовит обращение к американцам

В четверг, 7 ноября, президент США Джо Байден выступит с обращением к нации. Это будет его первое выступление после поражения на выборах вице-президента, представительницы Демократической партии Камалы Гаррис. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Associated Press.

Джо Байден. Фото: из открытых источников

Отмечается, что глава Белого дома выступит с обращением к нации из Розового сада в четверг в 11:00 по восточному времени (в 18:00 по киевскому).

AP подчеркнуло, что это будет первое появление Джо Байдена перед камерами после уверенной победы республиканца Дональда Трампа над Камалой Гаррис.

Отметим, ранее Джо Байден прокомментировал выборы в Америке и поражение на них вице-президента Камалы Гаррис. По его словам, она вступила в предвыборную гонку при чрезвычайных обстоятельствах.

Байден сказал, что 6 ноября Америка увидела ту Гаррис, которую он знает и которой глубоко восхищается. Президент подчеркнул, что она была потрясающим партнером и государственным служащим, полным честности, мужества и характера.

"В чрезвычайных обстоятельствах она взяла на себя ответственность и возглавила историческую кампанию, которая стала воплощением того, что возможно, если руководствоваться твердыми моральными принципами и четким видением нации, которая будет более свободной, более справедливой и полной больших возможностей для всех американцев", — заявил Байден.

Глава Белого дома добавил, что выбор Камалы Гаррис был самым первым решением, которое он принял, став кандидатом в президенты в 2020 году. По его словам, это было лучшее решение, которое он принял.

"Ее история — это лучшее, что есть в истории Америки. И как она ясно дала понять сегодня, я не сомневаюсь, что она продолжит писать эту историю", — подчеркнул президент.

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