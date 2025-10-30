"Это настоящее зверство": США планируют вызвать российского посла в Сенат

Посла России в США Александра Дарчиева планируют вызвать в Сенат для дачи показаний массового похищения украинских детей во время войны. Инициаторами слушаний выступили американские сенаторы республиканец Линдси Грэм и демократ Брайан Шатц.

Посол России США Александр Дарчиев. Фото из открытых источников

Как сообщает издание The Hill, слушание готовит соответствующий подкомитет Сената США, однако дата пока не определена. Заседание будет посвящено преступлениям России против украинских детей и международным усилиям по их возвращению в Украину.

"Это настоящее зверство, и американское правительство должно помочь установить факты и попытаться исправить то, что было сделано", — подчеркнул сенатор Шатц.

Украинское посольство в Вашингтоне уже приступило к подготовке к слушанию и заявило о готовности предоставить необходимую информацию. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что такой шаг в Конгрессе станет важным этапом в разоблачении преступлений Москвы.

"Этот шаг станет важным этапом в разоблачении преступлений, которые Россия совершает против украинских детей: незаконные перемещения, милитаризация и лишение украинской идентичности", — отреагировал Ермак.

По независимым оценкам, Россия могла похитить не менее 20 тысяч украинских детей с временно оккупированных территорий. По данным исследования Йельского университета, Россия может содержать около 35 тысяч украинских детей, которых считают без вести пропавшими. Часть из них усыновили российские семьи, остальные находятся в военных лагерях или в государственных интернатах.

Украина официально подтвердила незаконный вывоз в Россию более 19 тысяч детей. Кремль традиционно отрицает эти данные, заявляя, что "речь идет только о сотнях".

Напомним, 17 марта 2023 года Международный уголовный суд (МКС) выдал ордер на арест Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовской-Беловой за депортацию украинских детей.

