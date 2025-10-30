"Це справжнє звірство": США планують викликати російського посла у Сенат

Посла Росії в США Олександра Дарчієва планують викликати до Сенату для надання свідчень щодо масового викрадення українських дітей під час війни. Ініціаторами слухань виступили американські сенатори республіканець Ліндсі Грем і демократ Браян Шатц.

Посол Росії в США Олександр Дарчієв. Фото з відкритих джерел

Як повідомляє видання The Hill, слухання готує відповідний підкомітет Сенату США, проте дата поки не визначена. Засідання буде присвячене злочинам Росії проти українських дітей та міжнародним зусиллям з їх повернення до України.

"Це справжнє звірство, і американський уряд повинен допомогти встановити факти й спробувати виправити те, що було зроблено", — наголосив сенатор Шатц.

Українське посольство у Вашингтоні вже розпочало підготовку до слухання і заявило про готовність надати необхідну інформацію. Очільник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що такий крок у Конгресі стане важливим етапом у викритті злочинів Москви.

"Цей крок стане важливим етапом у викритті злочинів, які Росія чинить проти українських дітей: незаконні переміщення, мілітаризація та позбавлення української ідентичності", — відреагував Єрмак.

За незалежними оцінками, Росія могла викрасти щонайменше 20 тисяч українських дітей із тимчасово окупованих територій. За даними дослідження Єльського університету, Росія може утримувати близько 35 тисяч українських дітей, яких вважають безвісти зниклими. Частину з них усиновили російські сім’ї, інші перебувають у військових таборах або державних інтернатах.

Україна офіційно підтвердила незаконне вивезення до Росії понад 19 тисяч дітей. Кремль традиційно заперечує ці дані, заявляючи, що "йдеться лише про сотні".

Нагадаємо, 17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордер на арешт Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової за депортацію українських дітей.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в ГУР знайшли докази масованого викрадення українських дітей з боку Росії.

Також "Коментарі" писали про реакцію Меланії Трамп на лист від Зеленської про українських дітей.