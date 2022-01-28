Это не обычные военные учения: посол США в Москве прокомментировал ситуацию на границе с Украиной

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Карина Ожерельева
Россия говорит, что не хочет войны, но положила "пистолет на стол" в своих переговорах с Соединенными Штатами, сгруппировав войска на границах Украины. Такое заявление сделал в пятницу, 28 января, посол США в Москве Джон Салливан. Об этом сообщает Reuters.
Посол США в России Джон Салливан - фото из открытых источников
На онлайн-брифинге из Москвы Салливан назвал наращивание десятков тысяч российских войск "чрезвычайным" и сказал, что это нельзя объяснить как обычные военные учения.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил российским радиостанциям, что Москва не стремится к войне.
Салливан сказал, что Вашингтон сейчас ожидает ответа России на письменные документы Соединенных Штатов и НАТО, которые намечают дипломатический путь выхода из украинского кризиса, и призвал Россию вывести войска вблизи границ Украины.
По его словам, эти документы содержат пути успокоения кризиса с предложениями по большей прозрачности по поводу военных учений в Европе, а также по продаже украинского оружия.
Он сказал, что надеется, что после могут последовать телефонные разговоры или физическая встреча между американскими и российскими дипломатами, повторив, что дипломатия является единственным путем вперед.
Салливан также сказал, что экономические санкции против России после вторжения в Украину будут частью ответа Запада.
Другие меры будут включать в себя экспортный контроль и усиление защиты союзников в Европе, а Соединенные Штаты также не позволят работать газопроводу "Северный поток-2".
Как сообщали ранее "Комментарии", назвали оружие, которого Россия может бояться больше всего.
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