Это не обычные военные учения: посол США в Москве прокомментировал ситуацию на границе с Украиной

Россия говорит, что не хочет войны, но положила "пистолет на стол" в своих переговорах с Соединенными Штатами, сгруппировав войска на границах Украины. Такое заявление сделал в пятницу, 28 января, посол США в Москве Джон Салливан. Об этом сообщает Reuters.

Посол США в России Джон Салливан - фото из открытых источников

На онлайн-брифинге из Москвы Салливан назвал наращивание десятков тысяч российских войск "чрезвычайным" и сказал, что это нельзя объяснить как обычные военные учения.

"Это эквивалентно, если бы мы с вами вели дискуссию или переговоры. Если я положу пистолет на стол и скажу, что приду с миром, это будет угрозой. И это то, что мы видим сейчас. Мы надеемся, что российское правительство верно своему слову, и не планирует вторгнуться в Украину. Но факты говорят о том, что у него есть возможности для этого ", – сказал Салливан журналистам.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил российским радиостанциям, что Москва не стремится к войне.

Салливан сказал, что Вашингтон сейчас ожидает ответа России на письменные документы Соединенных Штатов и НАТО, которые намечают дипломатический путь выхода из украинского кризиса, и призвал Россию вывести войска вблизи границ Украины.

По его словам, эти документы содержат пути успокоения кризиса с предложениями по большей прозрачности по поводу военных учений в Европе, а также по продаже украинского оружия.

"Мы рассмотрели возможность взаимных мер прозрачности с российским правительством, в том числе по системам наступательных вооружений в Украине, а также мер по повышению доверия по военным учениям и маневрам в Европе", — сказал Салливан.

Он сказал, что надеется, что после могут последовать телефонные разговоры или физическая встреча между американскими и российскими дипломатами, повторив, что дипломатия является единственным путем вперед.

Салливан также сказал, что экономические санкции против России после вторжения в Украину будут частью ответа Запада.

Другие меры будут включать в себя экспортный контроль и усиление защиты союзников в Европе, а Соединенные Штаты также не позволят работать газопроводу "Северный поток-2".

Как сообщали ранее "Комментарии", назвали оружие, которого Россия может бояться больше всего.

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