Это "нечестно": в США вдруг обиделись на союзников

Заместитель руководительницы аппарата Белого дома Стивен Миллер заявил, что принадлежность Гренландии к Дании является "нечестной", поскольку Копенгаген не способен обеспечить защиту острова. Как передает портал "Комментарии", об этом Миллер заявил в интервью "Fox News".

Стивен Миллер. Фото: из открытых источников

Чиновник отметил, что Дания "провалила" защиту Гренландии, а значит не имеет права ею владеть.

"Они не могут контролировать территорию Гренландии. Согласно всем правовым нормам, существовавшим в течение 500 лет, чтобы контролировать территорию, нужно быть способным защищать ее, улучшать ее, заселять ее, и Дания провалила все эти требования", – заявил чиновник.

По словам Миллера, Вашингтон считает "нечестным" то, что США "платят" за защиту Гренландии, пока та находится под датским контролем.

"Это несправедливая сделка. И самое главное, это несправедливо по отношению к американским налогоплательщикам, которые уже на протяжении многих поколений субсидируют всю оборону Европы", – высказался Миллер.

Чиновник повторил тезис, что Гренландия является критически важной для национальных интересов США.

