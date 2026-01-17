Это "нечестно": в США вдруг обиделись на союзников

Рубрики
Кравцев Сергей
Заместитель руководительницы аппарата Белого дома Стивен Миллер заявил, что принадлежность Гренландии к Дании является "нечестной", поскольку Копенгаген не способен обеспечить защиту острова. Как передает портал "Комментарии", об этом Миллер заявил в интервью "Fox News".
Стивен Миллер. Фото: из открытых источников
Чиновник отметил, что Дания "провалила" защиту Гренландии, а значит не имеет права ею владеть.
По словам Миллера, Вашингтон считает "нечестным" то, что США "платят" за защиту Гренландии, пока та находится под датским контролем.
Чиновник повторил тезис, что Гренландия является критически важной для национальных интересов США.
