Це "нечесно": у США раптом образилися на союзників

Заступник керівниці апарату Білого дому Стівен Міллер заявив, що належність Гренландії до Данії є "нечесною", оскільки Копенгаген не здатний забезпечити захист острова. Як повідомляє портал "Коментарі", про це Міллер заявив в інтерв'ю "Fox News".

Стівен Міллер. Фото: з відкритих джерел

Чиновник зазначив, що Данія "провалила" захист Гренландії, а отже, не має права нею володіти.

"Вони не можуть контролювати територію Гренландії. Згідно з усіма правовими нормами, які існували протягом 500 років, щоб контролювати територію, потрібно бути здатним захищати її, покращувати її, заселяти її, і Данія провалила всі ці вимоги", — заявив чиновник.

За словами Міллера, Вашингтон вважає "нечесним" те, що США "платять" за захист Гренландії, поки та перебуває під датським контролем.

"Це несправедлива угода. І найголовніше, це несправедливо стосовно американських платників податків, які вже протягом багатьох поколінь субсидують усю оборону Європи", – висловився Міллер.

Чиновник повторив тезу, що Гренландія є критично важливою для національних інтересів США.

