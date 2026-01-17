logo_ukra

Це "нечесно": у США раптом образилися на союзників

Трамп заявив, що контроль Данією Гренландії є "нечесним"

17 січня 2026, 10:40
Кравцев Сергей

Заступник керівниці апарату Білого дому Стівен Міллер заявив, що належність Гренландії до Данії є "нечесною", оскільки Копенгаген не здатний забезпечити захист острова. Як повідомляє портал "Коментарі", про це Міллер заявив в інтерв'ю "Fox News".

Це "нечесно": у США раптом образилися на союзників

Стівен Міллер. Фото: з відкритих джерел

Чиновник зазначив, що Данія "провалила" захист Гренландії, а отже, не має права нею володіти.

"Вони не можуть контролювати територію Гренландії. Згідно з усіма правовими нормами, які існували протягом 500 років, щоб контролювати територію, потрібно бути здатним захищати її, покращувати її, заселяти її, і Данія провалила всі ці вимоги", — заявив чиновник.

За словами Міллера, Вашингтон вважає "нечесним" те, що США "платять" за захист Гренландії, поки та перебуває під датським контролем.

"Це несправедлива угода. І найголовніше, це несправедливо стосовно американських платників податків, які вже протягом багатьох поколінь субсидують усю оборону Європи", – висловився Міллер.

Чиновник повторив тезу, що Гренландія є критично важливою для національних інтересів США.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Гренландія може стати місцем військового протистояння між США та Данією. Білий дім опублікував на своїй сторінці в соцмережі Х дуже символічну картинку з двома собачими упряжками (очевидно, вони символізують корінне населення Гренландії), що стоять на роздоріжжі з двома вказівниками. Один покажчик вказує на США, інший – на Росію та Китай. "Що ти вибереш, гренландець?", — Підписали картинку в Білому домі. Про який біполярний світ може марити Трамп? Видання "Коментарі" із цим питанням звернулося до експертів.




Джерело: https://www.foxnews.com/video/6387846618112
