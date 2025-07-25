Это недопустимо: у Трампа внезапно выступили против плана Макрона

Соединенные Штаты "решительно отвергают" план президента Франции Эммануэля Макрона о признании Палестинского государства на Генассамблее ООН в сентябре. Как передает портал "Комментарии", об этом в соцсети Х сообщил госсекретарь США Марко Рубио.

Марко Рубио. Фото: из открытых источников

"Это необдуманное решение лишь служит пропаганде ХАМАСа и задерживает мирный процесс. Это пощечина жертвам 7 октября", — отметил Рубио.

Стоит отметить, что о признании Палестины Франция заговорила еще в мае этого года. Причем эту идею тогда активно продвигал Лондон. Великобритания тогда начала переговоры с Францией и Саудовской Аравией о признании Палестинского государства на конференции, которую эти две страны созывали в июне с целью сохранения политического пути к двустороннему урегулированию на Ближнем Востоке. Такое заявление сделал министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми.

Фактически заявление топ-дипломата Британии Лэмми стало первым признанием со стороны Лондона того, что продолжаются переговоры с Францией о процессе признания в рамках конференции.

Читайте также на портале "Комментарии" — госсекретарь США Марко Рубио во время переговоров с министрами иностранных дел Франции, Германии и Великобритании подчеркнул, что приоритетом президента США Дональда Трампа остается прекращение войны России в Украине путем долгосрочного урегулирования через переговоры. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает сайт Госдепа США.

В сообщении отмечается, что Рубио провел переговоры с министрами иностранных дел Франции, Германии и Великобритании по укреплению стабильности на Ближнем Востоке и обеспечению того, чтобы Иран не разрабатывал и не получал ядерное оружие. Кроме того, в отношении войны между РФ и Украиной Рубио подчеркнул, что приоритетом Трампа остается прекращение войны путем долгосрочного урегулирования с помощью переговоров.



