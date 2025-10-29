logo

Это необходимо для того, чтобы вынудить Путина начать переговоры: на какой шаг готов Трамп
НОВОСТИ

Это необходимо для того, чтобы вынудить Путина начать переговоры: на какой шаг готов Трамп

В США подтвердили, что после введения санкций Вашингтон намерен добиться их исполнения

29 октября 2025, 07:25
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп намерен реализовать и строго обеспечить выполнение новых жёстких санкций против российской нефтяной отрасли, из-за которых "Лукойл" начал распродавать свои активы. Такое заявление в интервью Bloomberg сделал посол США при НАТО Мэттью Уитакер.

Это необходимо для того, чтобы вынудить Путина начать переговоры: на какой шаг готов Трамп

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

Дипломат США отметил, что на такой шаг необходимо пойти для того, чтобы вынудить хозяина Кремля Владимира Путина начать реальные переговоры о завершении войны с Украиной.

"Мы ввели эти санкции и намерены добиться их исполнения", — сказал Уитакер.

Отмечается, что после объявления санкций цены на нефть подпрыгнули, однако реакция рынка оказалась сдержанной из-за неопределённости, насколько серьёзно Белый дом намерен добиваться их исполнения — учитывая, что Россия и раньше сталкивалась с жёсткими санкциями с первых дней войны.

"Возможно, именно этот шаг позволит Путину сесть за стол переговоров и положить конец этой войне, как минимум начав с перемирия, чтобы можно было договориться о окончательном урегулировании", — отметил постоянный представитель США при НАТО.

По его словам, это лишь начало. Президент Трамп держит все козыри в своих руках – и это лишь один из них. У него ещё много ходов впереди.

Читайте также на портале "Комментарии" — Дональд Трамп сообщил, что отменил запланированную встречу с российским диктатором Владимиром Путиным в Будапеште. Соответствующее заявление Трампа прозвучало на брифинге с генсеком НАТО Марком Рютте. Также Трамп заявил, что рассчитывает на влияние новых санкций против российских нефтяных компаний, и надеется, что они заставят Владимира Путина вести себя "умнее" и будут способствовать прекращению войны в Украине. Почему именно сейчас президент США принял подобные решения? Смогут ли они повлиять на Путина и тот уже согласится пойти на серьезные переговоры по прекращению войны? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-10-28/trump-will-enforce-russia-sanctions-us-nato-envoy-says
