У США підтвердили, що після введення санкцій Вашингтон має намір домогтися їх виконання

29 жовтня 2025, 07:25
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп має намір реалізувати та суворо забезпечити виконання нових жорстких санкцій проти російської нафтової галузі, через які "Лукойл" почав розпродувати свої активи. Таку заяву в інтерв'ю Bloomberg зробив посол США при НАТО Меттью Уітакер.

Це необхідно для того, щоб змусити Путіна розпочати переговори: на який крок готовий Трамп

Трамп та Путін. Фото: із відкритих джерел

Дипломат США зазначив, що на такий крок необхідно піти для того, щоб змусити господаря Кремля Володимира Путіна розпочати реальні переговори щодо завершення війни з Україною.

"Ми ввели ці санкції і маємо намір домогтися їх виконання", — сказав Вітакер.

Зазначається, що після оголошення санкцій ціни на нафту підстрибнули, проте реакція ринку виявилася стриманою через невизначеність, наскільки серйозно Білий дім має намір добиватися їхнього виконання — враховуючи, що Росія й раніше стикалася із жорсткими санкціями з перших днів війни.

"Можливо, саме цей крок дозволить Путіну сісти за стіл переговорів і покласти край цій війні, як мінімум, почавши з перемир'я, щоб можна було домовитися про остаточне врегулювання", — зазначив постійний представник США при НАТО.

За його словами, це лише початок. Президент Трамп тримає всі козирі у своїх руках – і це лише один із них. У нього ще багато ходів попереду.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Дональд Трамп повідомив, що скасував заплановану зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним у Будапешті. Відповідна заява Трампа прозвучала на брифінгу із генсеком НАТО Марком Рютте. Також Трамп заявив, що розраховує на вплив нових санкцій проти російських нафтових компаній, і сподівається, що вони змусять Володимира Путіна поводитися "розумніше" і сприятимуть припиненню війни в Україні. Чому саме зараз президент США ухвалив подібні рішення? Чи зможуть вони вплинути на Путіна, і той уже погодиться піти на серйозні переговори щодо припинення війни? Видання "Коментарі" із цими питаннями звернулося до експертів.




Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-10-28/trump-will-enforce-russia-sanctions-us-nato-envoy-says
