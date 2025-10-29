Це необхідно для того, щоб змусити Путіна розпочати переговори: на який крок готовий Трамп

Президент США Дональд Трамп має намір реалізувати та суворо забезпечити виконання нових жорстких санкцій проти російської нафтової галузі, через які "Лукойл" почав розпродувати свої активи. Таку заяву в інтерв'ю Bloomberg зробив посол США при НАТО Меттью Уітакер.

Трамп та Путін. Фото: із відкритих джерел

Дипломат США зазначив, що на такий крок необхідно піти для того, щоб змусити господаря Кремля Володимира Путіна розпочати реальні переговори щодо завершення війни з Україною.

"Ми ввели ці санкції і маємо намір домогтися їх виконання", — сказав Вітакер.

Зазначається, що після оголошення санкцій ціни на нафту підстрибнули, проте реакція ринку виявилася стриманою через невизначеність, наскільки серйозно Білий дім має намір добиватися їхнього виконання — враховуючи, що Росія й раніше стикалася із жорсткими санкціями з перших днів війни.

"Можливо, саме цей крок дозволить Путіну сісти за стіл переговорів і покласти край цій війні, як мінімум, почавши з перемир'я, щоб можна було домовитися про остаточне врегулювання", — зазначив постійний представник США при НАТО.

За його словами, це лише початок. Президент Трамп тримає всі козирі у своїх руках – і це лише один із них. У нього ще багато ходів попереду.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Дональд Трамп повідомив, що скасував заплановану зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним у Будапешті. Відповідна заява Трампа прозвучала на брифінгу із генсеком НАТО Марком Рютте. Також Трамп заявив, що розраховує на вплив нових санкцій проти російських нафтових компаній, і сподівається, що вони змусять Володимира Путіна поводитися "розумніше" і сприятимуть припиненню війни в Україні. Чому саме зараз президент США ухвалив подібні рішення? Чи зможуть вони вплинути на Путіна, і той уже погодиться піти на серйозні переговори щодо припинення війни? Видання "Коментарі" із цими питаннями звернулося до експертів.



