Это поможет Украине одержать победу: в Госдепе сделали заявление о войне

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Кравцев Сергей
Официальный Вашингтон считает, что в войне России против Украины нет такого вида универсального оружия, которое имело бы решающее значение и помогло украинскому народу одержать победу. Это может сделать комплекс мер, над которыми США продолжают работать. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в ходе брифинга сделал представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер.
США. Фото: из открытых источников
Чиновникам США не перестают задавать вопросы относительно того, когда уже США дадут свое согласие на удары ВСУ ракетами большой дальности по тыловым районам России от США. Ведь Украина просит снять ограничения довольно давно и всеми возможными способами.
Мэтью Миллер подтвердил, что американская и британские стороны продолжат обсуждение этого вопроса во время Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) на следующей неделе.
Представитель Госдепа также повторил позицию США о том, что "нет никакой способности, которая, в конце концов, сама по себе была бы волшебной палочкой, которая имела бы решающее значение в этом конфликте".
Дипломат добавил, что Штаты продолжают оценивать, что еще можно предоставить украинцам для более эффективной борьбы с агрессором.
А на вопрос о том, как Вашингтон ожидает, что Украина одержит победу в широкомасштабной войне с РФ, Миллер рассказал о комплексе мер в контексте помощи со стороны США.
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