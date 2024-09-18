Это поможет Украине одержать победу: в Госдепе сделали заявление о войне

Официальный Вашингтон считает, что в войне России против Украины нет такого вида универсального оружия, которое имело бы решающее значение и помогло украинскому народу одержать победу. Это может сделать комплекс мер, над которыми США продолжают работать. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в ходе брифинга сделал представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер.

США. Фото: из открытых источников

Чиновникам США не перестают задавать вопросы относительно того, когда уже США дадут свое согласие на удары ВСУ ракетами большой дальности по тыловым районам России от США. Ведь Украина просит снять ограничения довольно давно и всеми возможными способами.

Мэтью Миллер подтвердил, что американская и британские стороны продолжат обсуждение этого вопроса во время Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) на следующей неделе.

Представитель Госдепа также повторил позицию США о том, что "нет никакой способности, которая, в конце концов, сама по себе была бы волшебной палочкой, которая имела бы решающее значение в этом конфликте".

"Существует ряд разных возможностей, которые вместе могут помочь Украине выиграть эту войну, и это то, что мы продолжаем предоставлять им", — сказал Миллер.

Дипломат добавил, что Штаты продолжают оценивать, что еще можно предоставить украинцам для более эффективной борьбы с агрессором.

"И, когда мы оценим, что это в их интересах и интересах Соединенных Штатов, мы это сделаем", — подчеркнул спикер Госдепа.

А на вопрос о том, как Вашингтон ожидает, что Украина одержит победу в широкомасштабной войне с РФ, Миллер рассказал о комплексе мер в контексте помощи со стороны США.

"Мы ожидаем, что они победят, продолжая предоставлять им миллиарды долларов помощи в сфере безопасности, которую мы оказывали им с начала этого конфликта. Типа помощи в сфере безопасности, которая вместе с храбрым украинским боевым путем привела к тому, что они отбили большую часть территории, которую они потеряли в Украине в первые дни войны", — рассказал американский чиновник.

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