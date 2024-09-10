Предупреждений больше не будет: в Госдепе рассказали, что ждет Иран за поставки ракет РФ

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Кравцев Сергей
Соединенные Штаты Америки вместе с партнерами готовы принять серьезные меры в отношении Ирана из-за возможной поставки России баллистических ракет малого радиуса действия. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в ходе брифинга сделал заместитель представителя Государственного департамента США Ведант Патель.
США. Фото: из открытых источников
При этом представитель Госдепа не стал уточнять, о каких именно мерах идет речь.
Читайте также на портале "Комментарии" — союзники Европейского Союза предоставили разведданные, которые подтверждают поставки Ираном баллистических ракет России. Об этом сообщает "Голос Америки", со ссылкой на представителя ЕС Петера Стано.
Он также заявил о возможности ввести новые санкции против Тегерана, если такие поставки ракет будут подтверждены.
Также издание "Комментарии" сообщало – в СМИ начали активно обсуждать вероятную передачу Ираном России "нескольких сотен" баллистических ракет малой дальности. Издание The Wall Street Journal, ссылаясь на высокопоставленных американских и европейских чиновников, сообщает, что ракеты уже в РФ. В то же время, в Белом доме прогнозируют "драматическую эскалацию" в войне РФ против Украины, если Иран действительно начал поставки ракет России. Почему Иран все-таки решил поставлять ракеты РФ, хоть долго откладывал это решение раньше? К чему это может привести? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
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