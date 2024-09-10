Предупреждений больше не будет: в Госдепе рассказали, что ждет Иран за поставки ракет РФ

Соединенные Штаты Америки вместе с партнерами готовы принять серьезные меры в отношении Ирана из-за возможной поставки России баллистических ракет малого радиуса действия. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в ходе брифинга сделал заместитель представителя Государственного департамента США Ведант Патель.

США. Фото: из открытых источников

"Мы очень обеспокоены этой информацией. Мы ясно дали понять с нашими партнерами по G7, что готовы к действиям, которые могут привести к серьезным последствиям", — сказал Патель, комментируя информацию о поставке Ираном ракет России.

При этом представитель Госдепа не стал уточнять, о каких именно мерах идет речь.

Читайте также на портале "Комментарии" — союзники Европейского Союза предоставили разведданные, которые подтверждают поставки Ираном баллистических ракет России. Об этом сообщает "Голос Америки", со ссылкой на представителя ЕС Петера Стано.

"Нам известна предоставленная союзниками информация, заслуживающая доверия, о поставках иранских баллистических ракет России", — отметил спикер.

Он также заявил о возможности ввести новые санкции против Тегерана, если такие поставки ракет будут подтверждены.

Также издание "Комментарии" сообщало – в СМИ начали активно обсуждать вероятную передачу Ираном России "нескольких сотен" баллистических ракет малой дальности. Издание The Wall Street Journal, ссылаясь на высокопоставленных американских и европейских чиновников, сообщает, что ракеты уже в РФ. В то же время, в Белом доме прогнозируют "драматическую эскалацию" в войне РФ против Украины, если Иран действительно начал поставки ракет России. Почему Иран все-таки решил поставлять ракеты РФ, хоть долго откладывал это решение раньше? К чему это может привести? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



