Это произошло впервые: к какой важной инициативе по Украине присоединились США

Лидеры Нидерландов, Чехии и Румынии положительно оценили участие США в виртуальной встрече "Коалиции желающих" накануне переговоров президента Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске.

ЕС и США. Фото: из открытых источников

Премьер Нидерландов сообщил, что встреча состоялась накануне пятничной встречи президентов США и России на Аляске. Он подчеркнул "высокий уровень единства" участников и поддержку ключевых принципов, в частности необходимости привлечения Украины к настоящим переговорам о перемирии и продолжения давления на Россию.

"Я высоко оцениваю текущую координацию с президентом Трампом перед пятничными переговорами на Аляске и приветствую то, что сегодня в переговорах Коалиции желающих впервые принял участие и вице-президент Джей Ди Венс", – написал премьер-министр Чехии в соцсети.

Президент Румынии отметил, что целью встречи было согласовывание позиций перед переговорами на Аляске. Он подчеркнул ключевое значение трансатлантического единства и поддержал стремление президента Трампа "положить конец агрессии и обеспечить длительный мир в Украине".

Фиала заявил, что страны коалиции согласовали дальнейшие действия и сообщил о доставке в Украину одного миллиона единиц крупнокалиберных боеприпасов в рамках чешской инициативы.

