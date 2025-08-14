logo

commentss НОВОСТИ Все новости

Это произошло впервые: к какой важной инициативе по Украине присоединились США

Представители США впервые присоединились к встрече "Коалиции желающих"

14 августа 2025, 06:58
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Лидеры Нидерландов, Чехии и Румынии положительно оценили участие США в виртуальной встрече "Коалиции желающих" накануне переговоров президента Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске.

ЕС и США. Фото: из открытых источников

Премьер Нидерландов сообщил, что встреча состоялась накануне пятничной встречи президентов США и России на Аляске. Он подчеркнул "высокий уровень единства" участников и поддержку ключевых принципов, в частности необходимости привлечения Украины к настоящим переговорам о перемирии и продолжения давления на Россию.

"Я высоко оцениваю текущую координацию с президентом Трампом перед пятничными переговорами на Аляске и приветствую то, что сегодня в переговорах Коалиции желающих впервые принял участие и вице-президент Джей Ди Венс", – написал премьер-министр Чехии в соцсети.

Президент Румынии отметил, что целью встречи было согласовывание позиций перед переговорами на Аляске. Он подчеркнул ключевое значение трансатлантического единства и поддержал стремление президента Трампа "положить конец агрессии и обеспечить длительный мир в Украине".

Фиала заявил, что страны коалиции согласовали дальнейшие действия и сообщил о доставке в Украину одного миллиона единиц крупнокалиберных боеприпасов в рамках чешской инициативы.

Читайте также на портале "Комментарии" — 13 августа одновременно прошли двусторонняя встреча Владимира Зеленского и Фридриха Мерца в Берлине, онлайн-заседание "коалиции решительных" и совместная видеоконференция с европейскими лидерами, генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и президентом США Дональдом Трампом. Почему Европа активно включилась в переговорный процесс? Что это может изменить перед саммитом Трампа с Путиным на Аляске? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




Источник: https://x.com/MinPres/status/1955666616168935930
