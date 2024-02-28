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"Это провал": американский генерал ответил, что не так с мобилизацией в Украине

Украина могла бы еще плюс 2 миллиона мужчин в составе ВСУ, сказал Бен Годжес

28 февраля 2024, 21:55
Автор:
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Лиля Воробьева
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Американский генерал, ранее бывший главнокомандующим армией США Бен Годжес обвиняет украинское правительство и парламент страны в том, что они провалили украинскую мобилизацию.

"Это провал": американский генерал ответил, что не так с мобилизацией в Украине

Бен Годжес (фото из открытых источников)

Как он утверждает, в том, что не хватает людей на линии фронта – не вина ВСУ, а показатели несостоятельности должностных лиц и законодателей принимать решения. В это время украинская армия имела бы возможность воевать против России еще плюс 2 миллиона защитников, но этого не произошло, подчеркнул Годжес NV .

Бывший американский главком говорит, что для него это невероятной историей.

"Когда я слышу, что не хватает войск, что у командиров заканчиваются люди, то для меня это невероятно! Потому что я знаю, что есть более 2 миллионов украинских женщин и мужчин призывного возраста, пригодных к военной службе", — говорит Годжес.

Как продолжил американский военный, речь идет об украинцах как внутри, так и за пределами страны. Этим количеством уже давно можно было бы пополнить части, где не хватает людей, уточняет Годжес.

"Это провал не армии. Это несостоятельность правительства и Верховной Рады изменить законы", – отметил генерал.

Как продолжил Годжес, нужно менять компанию по мобилизации именно так, чтобы украинки и украинцы были уверены, что их не отправят "голыми" и неподготовленными в бой — чтобы каждый защитник знал, что о его семье позаботятся.

Сейчас жители Украины не верят, что будут обезопасены, поэтому не идут в армию, резюмирует генерал.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что генерал Германии призвал к мобилизации в Украине из-за цифр потерь на войне. Руководитель Спецштаба Украины в Министерстве обороны Германии генерал-майор Кристиан Фрейдинг призвал к усилению мобилизации в Украине. По его словам, это нужно сделать, хотя бы из-за потерь, которые происходят на фронте.



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Обсуждения

Ігор

28 февраля 2024, 22:37

Серйозно? М'ясо-95 чи фашизм-95? Вас 2 роки питали: Яка мета цієї разборки? Ви так і не відповіли. Бо соромитесь сказати, що вам просто потрібно "сточувати" Росію ціною українських життів. Просто: до останнього смерда (не юдейця і не чиновника). Якщо всі загинуть, тоді що і кого захистили? Вам просто дах зносить від нацистского свавілля? Розбещені тим, що зомбована жертва не здатна опиратись свавіллю, просто стала покірним заручником і з нею можна робити що завгодно?


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