Это событие стало поворотным моментом в изменении позиции Трампа по Украине

На фоне самого масштабного обстрела Киева с начала войны, инициатива генерала Кита Келлога, советника Дональда Трампа, положила начало резкому развороту в американской политике в отношении Украины. Но предшествовал этому звонок министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского генералу Келлогу, после чего тот и обратился к Трампу с призывом возобновить поставки Украине зенитных боеприпасов. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Telegraph".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, 4 июля российские ракеты и беспилотники повредили консульство Польши в Киеве – событие, которое стало поворотным моментом в отношении Белого дома к Украине. Вскоре после разговора с Келлогом Трамп лично отдал приказ Пентагону разблокировать замороженные системы Patriot, а также связаться с министром обороны Питом Гегсетом. Именно он без согласования с Белым домом поставил на паузу военную помощь Украине, что вызвало критику даже среди союзников Трампа, таких как госсекретарь Марко Рубио.

Журналисты отмечают, в разговоре с президентом Владимиром Зеленским в тот же день Дональд Трамп пообещал предоставить Украине поддержку в сфере противовоздушной обороны. Этот сигнал стал крайне важным – в Вашингтоне его расценили как признание необходимости усиления роли США в конфликте для достижения мирного соглашения.

В течение девяти дней Трамп, при поддержке союзников по НАТО, объявил о новом пакете помощи на сумму $10 млрд. При содействии канцлера Германии Фридриха Мерца и генсека НАТО Марка Рютте, договоренности включали закупку и переброску в Украину новых систем Patriot, часть из которых оплатила Германия и Норвегия.

Интересно, что для этого была перенаправлена партия систем, которые ранее предназначались Швейцарии. Берн согласился с переносом сроков собственного заказа в пользу Украины.

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