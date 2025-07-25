У Трампа дали отмашку: какое оружие Пентагон решил отправить Украине

Госдепартамент США дал "зеленый свет" на еще один пакет военных поставок Украине стоимостью 330 миллионов долларов. Он включает запчасти и услуги ремонта для артиллерии и систем противовоздушной обороны. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Пентагон.

Военная помощь США. Фото: из открытых источников

Так, пакет включает в себя важные возможности технического обслуживания, ремонта и капитального ремонта самоходных гаубиц M109 стоимостью на общую сумму 150 миллионов долларов, а также услуги по поддержке противовоздушной обороны Украины стоимостью 180 миллионов долларов.

Отмечается, что соответствующие услуги и материалы Украине будут предоставлять американские оборонные компании BAE Systems, Allison Transmission, Daimler Truck North America, Sierra Nevada Corporation, Radionix и Systems Electronic Export.

При этом в Пентагоне обращают внимание, что речь идет именно об "одобрении возможной продажи правительству Украины военных средств" выше упомянутыми частными подрядчиками, а не о военной помощи Украине от правительства США.

"Сейчас правительству США не известно о какой-либо компенсационной сделке, предложенной в связи с этой потенциальной продажей. Любая компенсационная сделка будет определена в ходе переговоров между покупателем и подрядчиком", — говорится в сообщении.

Читайте также на портале "Комментарии" — США отреагировали на итоги третьего раунда переговоров РФ и Украины.

Также издание "Комментарии" сообщало – Украина все еще очень сильно зависит от поставок западного оружия, в частности, из США. В каком оружии из США больше всего нуждается Украина? Может ли Германия, увидев поставки американского оружия Киеву снять запрет на поставки ракет Taurus ВСУ? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.



