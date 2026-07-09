Это спонтанное решение Трампа похоронит все планы Путина в Украине: в США сделали громкое заявление

Президент США Дональд Трамп во время саммита НАТО в Анкаре дал понять союзникам, что Соединенные Штаты не намерены сворачивать поддержку Украины. Напротив, в Вашингтоне рассматриваются новые шаги, которые могут существенно усилить позиции Киева в войне с Россией. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, осведомленные о ходе переговоров.

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По информации издания, один из американских чиновников сообщил, что администрация Трампа анализирует возможность дополнительных решений, способных помочь Украине изменить ситуацию на фронте в свою пользу.

Европейские дипломаты восприняли такую риторику президента США со сдержанным оптимизмом. По их мнению, она может свидетельствовать о постепенном изменении подхода Белого дома к войне и готовности Вашингтона усилить давление на Кремль.

"Трампу нравятся победители. А Украина в последнее время начала побеждать", – объяснил один из дипломатов НАТО.

В ходе переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским американский лидер положительно оценил отношения между двумя странами и выразил убеждение, что у Украины есть значительный потенциал для будущего развития.

Одним из важнейших сигналов стала готовность США предоставить Украине лицензию на производство ракет-перехватчиков для комплексов Patriot. По мнению аналитиков, такой шаг может существенно укрепить украинскую систему противовоздушной обороны и повлиять на дальнейшие планы Кремля, делающего ставку на массированные ракетные удары для истощения оборонных возможностей Украины.

Издание также отмечает, что Трампа проинформировали об изменении ситуации в поле боя. По оценкам американской стороны, украинские силы все активнее перехватывают инициативу благодаря эффективному использованию современных средне- и дальнобойных беспилотников, наносящих ощутимые потери российской военной инфраструктуре.

Портал "Комментарии" уже писал , что итоговая декларация саммита НАТО в Анкаре не содержит достаточно четких сигналов, которые могли бы убедить Россию в готовности Альянса к решительному сдерживанию агрессии. Поэтому Кремль может расценить документ как проявление нерешительности западных союзников. Такое мнение высказал председатель правления Института мировой политики Виктор Шлинчак.