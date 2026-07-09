Це спонтанне рішення Трампа похоронить всі плани Путіна в Україні: у США зробили гучгну заяву

Президент США Дональд Трамп під час саміту НАТО в Анкарі дав зрозуміти союзникам, що Сполучені Штати не мають наміру згортати підтримку України. Навпаки, у Вашингтоні розглядають нові кроки, які можуть суттєво посилити позиції Києва у війні з Росією. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерела, обізнані з перебігом переговорів.

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За інформацією видання, один із американських посадовців повідомив, що адміністрація Трампа аналізує можливість додаткових рішень, здатних допомогти Україні змінити ситуацію на фронті на свою користь.

Європейські дипломати сприйняли таку риторику президента США зі стриманим оптимізмом. На їхню думку, вона може свідчити про поступову зміну підходу Білого дому до війни та готовність Вашингтона посилити тиск на Кремль.

"Трампу подобаються переможці. А Україна останнім часом почала перемагати", – пояснив один із дипломатів НАТО.

Під час переговорів із президентом України Володимиром Зеленським американський лідер позитивно оцінив відносини між двома країнами та висловив переконання, що Україна має значний потенціал для майбутнього розвитку.

Одним із найважливіших сигналів, за даними FT, стала готовність США надати Україні ліцензію на виробництво ракет-перехоплювачів для комплексів Patriot. На думку аналітиків, такий крок може істотно зміцнити українську систему протиповітряної оборони та вплинути на подальші плани Кремля, який робить ставку на масовані ракетні удари для виснаження оборонних можливостей України.\

Видання також зазначає, що Трампа поінформували про зміну ситуації на полі бою. За оцінками американської сторони, українські сили дедалі активніше перехоплюють ініціативу завдяки ефективному використанню сучасних середньо- та далекобійних безпілотників, які завдають відчутних втрат російській військовій інфраструктурі.

Портал "Коментарі" вже писав, що підсумкова декларація саміту НАТО в Анкарі не містить достатньо чітких сигналів, які могли б переконати Росію в готовності Альянсу до рішучого стримування агресії. Через це Кремль може розцінити документ як прояв нерішучості західних союзників. Таку думку висловив голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак.