Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф хочет отмены санкций против энергетики России. Однако не все в администрации Дональда Трампа в восторге от такой идеи и напротив высказываются против такого шага. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Politico".

Путин и Уиткофф. Фото: из открытых источников

Авторы публикации отмечают, споры по санкциям и экономическому сотрудничеству с РФ вносят раскол в администрации Дональда Трампа.

По словам двух источников Politico, Уиткофф настаивает на том, чтобы США отменили энергетические санкции против России. Однако министр внутренних дел Дуг Бургам хочет вытеснения Москвы, чтобы освободить место для большего импорта из США.

Журналисты отмечают, что энергетический сектор Европы является центром потенциального сотрудничества США и России. Москва ведет переговоры с Вашингтоном по восстановлению "Северного потока", поощряя возможностями для американских инвесторов.

Однако, как обращает внимание "Politico", это вызывает беспокойство в Брюсселе.

Чиновник ЕС в комментарии изданию сказал, что президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин "хотят разделить европейский энергетический рынок и создать (отдельные) сферы влияния".

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп с 1 июля отменил санкции против Сирии, первые из которых были введены в 2004 году. В результате из "черных списков" был исключен экс-президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ), бывший глава Калмыкии Кирсан Илюмжинов, следует из релиза Управления по контролю за иностранными активами американского Минфина (OFAC), передает The Moscow Times.



