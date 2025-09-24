Это Трампу не понравится: какую статую установили напротив Капитолия (ФОТО)

В центре Вашингтона, напротив здания Капитолия, появилась бронзовая скульптура, уже вызвавшая резонанс в США. Она изображает президента Дональда Трампа и финансиста Джеффри Эпштейна, обвиняемого в многочисленных сексуальных преступлениях.

Статуя Трампа и Эпштейна. Фото: Том Бреннер/The Washington Post

Установку с Трампом и Эпштейном, которые держатся за руки, установили 23 сентября на Национальной аллее. У скульптуры размещена табличка с надписью о дружбе обоих мужчин.

"Мы празднуем прочную связь между президентом Дональдом Дж. Трампом и его "ближайшим другом" Джеффри Эпштейном", — говорится на табличке.

Служба национальных парков США выдала официальное разрешение, поэтому скульптура будет оставаться на Аллее до 20:00 28 сентября.

Табличка у статуи Трампа и Эпштейна. Фото: Том Бреннер/The Washington Post

Скульптура стала частью серии работ анонимной группы художников, уже не впервые критикующей политические действия Трампа через публичные инсталляции. Эта группа ранее создавала другие резонансные инсталляции в столице США. В июне они установили скульптуру "Одобрено диктатором", объединявшую цитаты Трампа со словами поддержки от авторитарных лидеров – Владимира Путина, Виктора Орбана, Жаира Болсонара и Ким Чен Ына.

Джеффри Эпштейна впервые осудили в 2008 году за секс с несовершеннолетними и организацию проституции. После короткого срока заключения он вернулся в активную жизнь, но в 2019 году снова попал за решетку. В этот раз по обвинению в торговле людьми. Через месяц после ареста Эпштейн покончил с собой в тюрьме.

Расследование вокруг него повлекло за собой многочисленные скандалы, а в его записных книжках ФБР выявило сотни имен влиятельных политиков и бизнесменов. Среди них было имя Дональда Трампа, которого не раз видели в компании Эпштейна в 1990-х годах. Хотя президент США отрицает какие-либо связи, американцы требуют обнародовать списки Эпштейна полностью.

