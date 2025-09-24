Це Трампу не сподобається: яку статую встановили навпроти Капітолію (ФОТО)

У центрі Вашингтона, навпроти будівлі Капітолія, з’явилася бронзова скульптура, яка вже викликала резонанс у США. Вона зображує президента Дональда Трампа та фінансиста Джеффрі Епштейна, звинуваченого у численних сексуальних злочинах.

Статуя Трампа та Епштейна. Фото: Том Бреннер/The Washington Post

Інсталяція з Трампом та Епштейном, які тримаються за руки, встановили 23 вересня на Національній алеї. Біля скульптури розміщено табличку з написом про дружбу обох чоловіків.

"Ми святкуємо міцний зв’язок між президентом Дональдом Дж. Трампом і його "найближчим другом" Джеффрі Епштейном", — йдеться на табличці.

Служба національних парків США видала офіційний дозвіл, тож скульптура залишатиметься на Алеї до 20:00 28 вересня.

Табличка поблизу статуї Трампа та Епштейна. Фото: Том Бреннер/The Washington Post

Скульптура стала частиною серії робіт анонімної групи митців, яка вже не вперше критикує політичні дії Трампа через публічні інсталяції. Ця ж група раніше створювала інші резонансні інсталяції у столиці США. У червні вони встановили скульптуру "Схвалено диктатором", яка поєднувала цитати Трампа зі словами підтримки від авторитарних лідерів – Володимира Путіна, Віктора Орбана, Жаїра Болсонару та Кім Чен Ина.

Джеффрі Епштейна вперше засудили у 2008 році за секс із неповнолітніми та організацію проституції. Після короткого терміну ув’язнення він повернувся до активного життя, але у 2019 році знову потрапив за ґрати. Цього разу за звинуваченням у торгівлі людьми. Через місяць після арешту Епштейн наклав на себе руки у в’язниці.

Розслідування навколо нього спричинило численні скандали, а у його записниках ФБР виявило сотні імен впливових політиків та бізнесменів. Серед них було ім’я Дональда Трампа, якого неодноразово бачили у компанії Епштейна у 1990-х роках. Хоча президент США заперечує будь-які зв’язки, американці вимагають оприлюднити списки Епштейна повністю.

