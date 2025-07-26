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Это убивает Европу: Трамп сделал настораживающее заявление

Президент США посоветовал Европа как можно быстрее взяться за ум

26 июля 2025, 10:10
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Автор:
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Кравцев Сергей

По прибытии в Шотландию с пятидневным визитом президент США Дональд Трамп заявил, что иммиграция "убивает Европу".

Это убивает Европу: Трамп сделал настораживающее заявление

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Отвечая на вопрос журналиста об иммиграции, Дональд Трамп сказал, что Европе "лучше взяться за ум" в этом вопросе.

"У вас больше не будет Европы. Вы должны остановить это ужасное вторжение, которое происходит в Европе. Некоторые люди, некоторые лидеры не позволили этому случиться. Они не получают должной похвалы", – заявил Трамп.

Однако он не назвал лидеров, которых имел в виду, чтобы не "позорить" других.

В последнее время некоторые страны решили усилить борьбу с иммиграцией. Например, 10 июля лидеры Великобритании и Франции договорились о пилотном плане, согласно которому часть мигрантов, нелегально пересекающих Ла-Манш на небольших лодках, будут возвращаться во Францию.

А в Германии, с началом работы нового правительства, министр внутренних дел распорядился усилить пограничные проверки и разворачивать на границе искателей убежища, если те уже подали заявки на получение убежища в какой-либо другой стране ЕС. В начале июля в Польше начало применяться решение правительства о временном контроле на границах с Германией и Литвой для противодействия нелегальной миграции. После истечения текущего срока 5 августа ожидается его продление.

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Источник: https://www.euronews.com/
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