Это уже начинает пугать: на сколько подорожают авто после новых пошлин Трампа

Введенные президентом США Дональдом Трампом пошлины на товары из Мексики и Канады могут значительно повысить цены на автомобили, изменяя многолетние производственные цепи.

Авто из США

Как говорится в материале The Washington Post, в течение десятилетий автопроизводители выстраивали свои производственные и логистические процессы, несмотря на границы, поскольку США пользовались режимом свободной торговли с Канадой с 1965 года, а с Мексикой — с 1994-го. Это означает, что один металлический компонент может пересекать границу несколько раз, прежде чем стать частью автомобиля, который окажется в автосалоне.

Каждый год между тремя странами циркулируют сотни миллиардов долларов в виде сырья, запчастей и готовых автомобилей. Однако теперь неизвестно, что попадет под новое налогообложение, ведь Дональд Трамп неоднократно менял таможенную политику. К примеру, 26 марта он объявил о введении 25-процентной пошлины на импорт автомобилей и запчастей в США. Таможенные пошлины на сталь и алюминий начали действовать еще раньше в марте, а 2 апреля ожидается введение новой волны тарифов.

По оценкам аналитиков, производителей и профильных ассоциаций эти ограничения могут увеличить стоимость новых автомобилей на тысячи долларов. Кроме того, соответствующие меры со стороны Мексики и Канады могут вызвать еще больший рост цен.

Производители выбирают места для изготовления деталей, руководствуясь ценой, качеством, надежностью поставок и квалификацией рабочих, объясняет профессор инженерии Виндзорского университета Питер Фрайз. Алюминий часто поставляется из Квебека из-за доступности дешевой и экологически чистой электроэнергии от гидроэлектростанций. Сталь в основном производят в Пенсильвании, где есть необходимые природные ресурсы и логистические преимущества.

Основные процессы литья и формирование деталей происходят в Мексике, ведь это трудоемкий процесс, а рабочая сила там дешевле. Однако для точной обработки и доведения стандартов производители привлекают высокотехнологичные центры в Детройте и Онтарио.

В конце концов, после сборки мелких компонентов в большие узлы, детали попадают на автомобильные заводы, где собирают готовые машины.

В 2024 году США экспортировали в Канаду и Мексику автомобили, запчасти и двигатели на сумму 105 миллиардов долларов – это 62% от всего американского экспорта в этой сфере. В то же время, импорт из этих двух стран составил 238 миллиардов долларов, что составляет половину всего американского импорта в автопромышленности.

По словам профессора экономики Университета Кейса Вестерна Сюзан Гелпер, международные производственные цепи имеют свои недостатки, в частности, они оказались менее устойчивыми во время пандемии. Однако, по ее мнению, нынешняя тарифная политика США крайне хаотична.

Глава торговой ассоциации Autos Drive America Дженнифер Сафарян добавляет, что последствия тарифов сложно оценить из-за постоянных изменений политики, неопределенности сроков действия и возможных исключений. Однако очевидно, что они существенно повлияют на автомобильную отрасль.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Трамп ввел новые пошлины на автомобили.



