Это уже проходила Европа: какой план США хотят предложить для Украины

Как передает портал "Комментарии", спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что международные партнеры должны помочь Украине в восстановлении, введя для нее свой "План Маршалла".

Кит Келлог. Фото: из открытых источников

Кит Келлог акцентировал внимание на важности восстановления Украины. Он вспомнил, как после окончания Второй мировой войны США ввели "План Маршалла" для Европы.

"И я думаю, мы должны сделать то же самое для Украины", – высказался спецпредставитель Трампа.

По его оценке, ситуация сейчас очень сложная, поэтому нужно добиться прекращения огня. Келлог высоко оценил действия Президента Украины и его команды "за то, как разумно они себя вели".

По убеждению американского чиновника, прекращение огня действительно может привести к завершению этой войны.

"Мне как бывшему солдату трудно понять уровень насилия, который вы сейчас наблюдаете в Украине... Когда ты теряешь более миллиона солдат, это убийство в промышленных масштабах", – сказал Кита Келлог.

Он добавил, что гибнут также гражданские, разрушаются города. Для сравнения генерал в отставке напомнил, что армия Соединенных Штатов вышла из Вьетнама, потеряв там 68 тысяч солдат. И теперь украинцы согласились на прекращение огня, но это было одностороннее согласие, констатировал он.

Спецпредставитель президента США особо акцентировал на теме возвращения украинских детей. Дональд Трамп, по его словам, озабочен этой проблемой, поэтому настаивал в разговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским, что она должна быть одним из пунктов переговоров с россиянами – и украинский лидер согласился.

Келлог подчеркнул, что работа, которую уже проделали украинские военные, "завтра станет легендой".

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