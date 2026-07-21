Это запасной Трамп: сеть рассмешил двойник президента США (ВИДЕО)

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Slava Kot
Дональд Трамп. Фото из открытых источников
Появление загадочного мужчины рядом с президентом США Дональдом Трампом вызвало настоящий ажиотаж в соцсетях. Пользователи предположили, что у американского лидера есть собственный "двойник", а комик Джон Стюарт пошутил о существовании "запасного Трампа".
Курьезная ситуация произошла после финала чемпионата мира по футболу. Во время общения Трампа с журналистами у самолета Air Force One в кадр попал мужчина, издалека похожий на президента США. Именно этот эпизод стал темой одного из выпусков сатирического шоу Джона Стюарта.
Просматривая запись, ведущий неожиданно остановил видео и начал эмоционально комментировать увиденное.
Фрагмент быстро стал вирусным, а пользователи соцсетей начали создавать мемы и обсуждать теории о "двойнике" американского президента. Некоторые сравнили ситуацию с многолетними слухами об использовании "двойников" мировыми лидерами, в частности, Владимиром Путиным.
Однако интрига продолжалась недолго. Впоследствии американские пользователи установили личность мужчины. Им оказался 84-летний Виктор Кнавс, отец первой леди США Мелании Трамп.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что "китайский Трамп" покоряет сеть: это азиатский "двойник" президента США.
Также "Комментарии" писали, что звезда Аргентины отказался пожать руку Трампу после финала ЧМ-2026.