Это запасной Трамп: сеть рассмешил двойник президента США (ВИДЕО)

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Появление загадочного мужчины рядом с президентом США Дональдом Трампом вызвало настоящий ажиотаж в соцсетях. Пользователи предположили, что у американского лидера есть собственный "двойник", а комик Джон Стюарт пошутил о существовании "запасного Трампа".

Курьезная ситуация произошла после финала чемпионата мира по футболу. Во время общения Трампа с журналистами у самолета Air Force One в кадр попал мужчина, издалека похожий на президента США. Именно этот эпизод стал темой одного из выпусков сатирического шоу Джона Стюарта.

Просматривая запись, ведущий неожиданно остановил видео и начал эмоционально комментировать увиденное.

"Что с этим парнем позади Трампа? Можем посмотреть еще раз? Вы можете это вывести на экран? Кто это, черт побери такой?! Кто это, черт возьми? Кто это вообще? О мой Боже, это запасной Трамп? Подождите. Постойте секунду. Подождите. Что? Это запасной Трамп? Или это Трамп? Подождите. Неужели тот, с кем мы имели дело все это время – это запасной Трамп?", – пошутил Стюарт.

Фрагмент быстро стал вирусным, а пользователи соцсетей начали создавать мемы и обсуждать теории о "двойнике" американского президента. Некоторые сравнили ситуацию с многолетними слухами об использовании "двойников" мировыми лидерами, в частности, Владимиром Путиным.

Однако интрига продолжалась недолго. Впоследствии американские пользователи установили личность мужчины. Им оказался 84-летний Виктор Кнавс, отец первой леди США Мелании Трамп.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что "китайский Трамп" покоряет сеть: это азиатский "двойник" президента США.

Также "Комментарии" писали, что звезда Аргентины отказался пожать руку Трампу после финала ЧМ-2026.