Це запасний Трамп: мережу розсмішив двійник президента США (ВІДЕО)

Поява загадкового чоловіка поруч з президентом США Дональдом Трампом викликала справжній ажіотаж у соцмережах. Користувачі припустили, що американський лідер має власного "двійника", а комік Джон Стюарт пожартував про існування "запасного Трампа".

Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Курйозна ситуація сталася після фіналу чемпіонату світу з футболу. Під час спілкування Трампа з журналістами біля літака Air Force One у кадр потрапив чоловік, який здалеку був схожий на президента США. Саме цей епізод став темою одного з випусків сатиричного шоу Джона Стюарта.

Переглядаючи запис, ведучий несподівано зупинив відео й почав емоційно коментувати побачене.

"Що з тим хлопцем позаду Трампа? Можемо подивитися ще раз? Ви можете це вивести на екран? Хто це, в біса, такий?! Хто це, в біса? Хто це взагалі такий? О мій Боже, це запасний Трамп? Зачекайте. Постривайте секунду. Зачекайте. Що? Це запасний Трамп? Чи це і є Трамп? Зачекайте. Невже той, з ким ми мали справу увесь цей час — це запасний Трамп?", — пожартував Стюарт.

Фрагмент швидко став вірусним, а користувачі соцмереж почали створювати меми та обговорювати теорії про "двійника" американського президента. Деякі порівняли ситуацію з багаторічними чутками про використання "двійників" світовими лідерами, зокрема Володимиром Путіним.

Однак інтрига тривала недовго. Згодом американські користувачі встановили особу чоловіка. Ним виявився 84-річний Віктор Кнавс, батько першої леді США Меланії Трамп.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що "китайський Трамп" підкорює мережу: це азійський "двійник" президента США.

Також "Коментарі" писали, що зірка Аргентини відмовився потиснути руку Трампу після фіналу ЧС-2026.