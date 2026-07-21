Це запасний Трамп: мережу розсмішив двійник президента США (ВІДЕО)

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Поява загадкового чоловіка поруч з президентом США Дональдом Трампом викликала справжній ажіотаж у соцмережах. Користувачі припустили, що американський лідер має власного "двійника", а комік Джон Стюарт пожартував про існування "запасного Трампа".
Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел
Курйозна ситуація сталася після фіналу чемпіонату світу з футболу. Під час спілкування Трампа з журналістами біля літака Air Force One у кадр потрапив чоловік, який здалеку був схожий на президента США. Саме цей епізод став темою одного з випусків сатиричного шоу Джона Стюарта.
Переглядаючи запис, ведучий несподівано зупинив відео й почав емоційно коментувати побачене.
Фрагмент швидко став вірусним, а користувачі соцмереж почали створювати меми та обговорювати теорії про "двійника" американського президента. Деякі порівняли ситуацію з багаторічними чутками про використання "двійників" світовими лідерами, зокрема Володимиром Путіним.
Однак інтрига тривала недовго. Згодом американські користувачі встановили особу чоловіка. Ним виявився 84-річний Віктор Кнавс, батько першої леді США Меланії Трамп.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що "китайський Трамп" підкорює мережу: це азійський "двійник" президента США.
Також "Коментарі" писали, що зірка Аргентини відмовився потиснути руку Трампу після фіналу ЧС-2026.