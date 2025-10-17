Этот город признан самым богатым в мире: каждый 22-й его житель миллионер

Нью-Йорк официально признан самым богатым городом мира. Каждый 22-й житель официально признанный миллионер. Всего в городе проживает более 384 тысяч миллионеров и 66 миллиардеров, а общее частное состояние превышает 3 триллиона долларов, что делает этот город США главным символом мировой власти, роскоши и возможностей.

Нью-Йорк. Фото: из открытых источников

За последние 10 лет количество миллионеров в Нью-Йорке выросло на 45%.

Второе место по количеству миллионеров заняла агломерация вокруг залива Сан-Франциско, в которую входит сам Сан-Франциско и Кремниевая долина.

Как показало исследование, в этом районе число миллионеров выросло почти вдвое (на 98%) за последнее десятилетие и достигло 342,4 тысячи.

Более высокие темпы роста популяции миллионеров зафиксированы только в Шэньчжэне (142%), Ханчжоу (108%) и Дубае (102%). Кроме того, в Сан-Франциско теперь живет больше миллиардеров, чем в Нью-Йорке — 82 против 66.

Дубай продемонстрировал лучший рост в топ-50 городов мира за последний год, поднявшись на 18-ю строчку с 21-го места. Число долларовых миллионеров в городе теперь составляет 81,2 тысячи. Самый резкий спад зафиксировал Сеул, откатившийся на 24-е место с 19-го.

Лондон стал единственным городом, где число миллионеров сократилось за последнее десятилетие. Британская столица сейчас занимает шестое место в мире по численности миллионеров (215,7 тысячи), пропустив вперед Токио (292,3 тысячи), Сингапур (242,4 тысячи) и Лос-Анджелес (220,6 тысячи). С 2014 года количество миллионеров в Лондоне сократилось на 12%.

