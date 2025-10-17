Це місто визнане найбагатшим у світі: кожен 22-й його мешканець мільйонер

Нью-Йорк офіційно визнано найбагатшим містом світу. Кожен 22-й мешканець офіційно визнаний мільйонер. Загалом у місті проживає понад 384 тисячі мільйонерів та 66 мільярдерів, а загальний приватний статок перевищує 3 трильйони доларів, що робить це місто США головним символом світової влади, розкоші та можливостей.

Нью-Йорк. Фото: із відкритих джерел

За останні 10 років кількість мільйонерів у Нью-Йорку зросла на 45%.

Друге місце за кількістю мільйонерів посіла агломерація навколо затоки Сан-Франциско, до якої входить сам Сан-Франциско та Кремнієва долина.

Як показало дослідження, у цьому районі кількість мільйонерів зросла майже вдвічі (на 98%) за останнє десятиліття та досягла 342,4 тисячі.

Більш високі темпи зростання популяції мільйонерів зафіксовані лише у Шеньчжені (142%), Ханчжоу (108%) та Дубаї (102%). Крім того, у Сан-Франциско тепер мешкає більше мільярдерів, ніж у Нью-Йорку — 82 проти 66.

Дубай продемонстрував найкраще зростання у топ-50 міст світу за останній рік, піднявшись на 18-й рядок з 21-го місця. Число доларових мільйонерів у місті тепер становить 81,2 тисячі. Найрізкіший спад зафіксував Сеул, який відкотився на 24-те місце з 19-го.

Лондон став єдиним містом, де кількість мільйонерів скоротилася протягом останнього десятиліття. Британська столиця зараз займає шосте місце у світі за чисельністю мільйонерів (215,7 тисяч), пропустивши вперед Токіо (292,3 тисяч), Сінгапур (242,4 тисяч) і Лос-Анджелес (220,6 тисяч). З 2014 року кількість мільйонерів у Лондоні скоротилася на 12%.

