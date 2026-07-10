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Этот неожиданный шаг Трампа довел Путина до бешенства: на Западе раскрыли сенсационный успех Украины

США одобрили итоговую декларацию саммита НАТО, в которой подтверждена единая позиция Альянса по поддержке Украины

10 июля 2026, 16:05
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Клименко Елена

Саммит НАТО в Анкаре показал, что европейские союзники все более активно готовятся к самостоятельному укреплению собственной безопасности на фоне непредсказуемой политики президента США Дональда Трампа. В то же время Вашингтон поддержал итоговую декларацию Альянса, подтверждающую неизменную поддержку Украины в войне против России. Об этом в своей колонке The Guardian написал аналитик Центра европейской политики Пол Тейлор.

Этот неожиданный шаг Трампа довел Путина до бешенства: на Западе раскрыли сенсационный успех Украины

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

По его мнению, нынешняя встреча лидеров НАТО в очередной раз продемонстрировала, что странам Альянса приходится приспосабливаться к часто меняющейся позиции Трампа. Несмотря на это, саммит завершился без серьезных разногласий между союзниками.

Тейлор отмечает, что главным следствием политики американского президента явилось усиление стремления европейских государств инвестировать в собственную оборону. Страны НАТО подтвердили намерение постепенно увеличить оборонные расходы до 5% ВВП к 2035 году, расширить производство вооружений и активизировать совместные оборонные проекты.

По мнению аналитика, такие решения свидетельствуют о желании Европы снизить зависимость от американских гарантий безопасности в условиях растущей геополитической неопределенности.

В то же время, одним из самых неожиданных результатов саммита стала поддержка США финальной декларации по Украине. Документ, одобренный всеми союзниками, отмечает, что Украина вносит весомый вклад в безопасность евроатлантического пространства, а страны НАТО остаются едиными в поддержке ее суверенитета, независимости и территориальной целостности.  

Портал "Комментарии" уже писал , что на территории Беларуси пока не зафиксировано формирование ударной группировки, которая могла бы представлять непосредственную угрозу для Украины. В то же время украинские пограничники наблюдают активное развитие военной инфраструктуры вблизи государственной границы, сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.



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