Саммит НАТО в Анкаре показал, что европейские союзники все более активно готовятся к самостоятельному укреплению собственной безопасности на фоне непредсказуемой политики президента США Дональда Трампа. В то же время Вашингтон поддержал итоговую декларацию Альянса, подтверждающую неизменную поддержку Украины в войне против России. Об этом в своей колонке The Guardian написал аналитик Центра европейской политики Пол Тейлор.

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

По его мнению, нынешняя встреча лидеров НАТО в очередной раз продемонстрировала, что странам Альянса приходится приспосабливаться к часто меняющейся позиции Трампа. Несмотря на это, саммит завершился без серьезных разногласий между союзниками.

Тейлор отмечает, что главным следствием политики американского президента явилось усиление стремления европейских государств инвестировать в собственную оборону. Страны НАТО подтвердили намерение постепенно увеличить оборонные расходы до 5% ВВП к 2035 году, расширить производство вооружений и активизировать совместные оборонные проекты.

По мнению аналитика, такие решения свидетельствуют о желании Европы снизить зависимость от американских гарантий безопасности в условиях растущей геополитической неопределенности.

В то же время, одним из самых неожиданных результатов саммита стала поддержка США финальной декларации по Украине. Документ, одобренный всеми союзниками, отмечает, что Украина вносит весомый вклад в безопасность евроатлантического пространства, а страны НАТО остаются едиными в поддержке ее суверенитета, независимости и территориальной целостности.

Портал "Комментарии" уже писал , что на территории Беларуси пока не зафиксировано формирование ударной группировки, которая могла бы представлять непосредственную угрозу для Украины. В то же время украинские пограничники наблюдают активное развитие военной инфраструктуры вблизи государственной границы, сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.