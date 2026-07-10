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Цей несподіваний крок Трампа довів Путіна до сказу: на Заході розкрили сенсаційний успіх України

США схвалили підсумкову декларацію саміту НАТО, у якій підтверджено єдину позицію Альянсу щодо підтримки України

10 липня 2026, 16:05
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Клименко Елена

Саміт НАТО в Анкарі засвідчив, що європейські союзники дедалі активніше готуються до самостійного зміцнення власної безпеки на тлі непередбачуваної політики президента США Дональда Трампа. Водночас Вашингтон підтримав підсумкову декларацію Альянсу, яка підтверджує незмінну підтримку України у війні проти Росії. Про це у своїй колонці для The Guardian написав аналітик Центру європейської політики Пол Тейлор.

Цей несподіваний крок Трампа довів Путіна до сказу: на Заході розкрили сенсаційний успіх України

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

На його думку, нинішня зустріч лідерів НАТО вкотре продемонструвала, що країнам Альянсу доводиться пристосовуватися до позиції Трампа, яка часто змінюється. Попри це, саміт завершився без серйозних розбіжностей між союзниками.

Тейлор зазначає, що головним наслідком політики американського президента стало посилення прагнення європейських держав інвестувати у власну оборону. Країни НАТО підтвердили намір поступово збільшити оборонні витрати до 5% ВВП до 2035 року, розширити виробництво озброєнь та активізувати спільні оборонні проєкти.

На думку аналітика, такі рішення свідчать про бажання Європи зменшити залежність від американських гарантій безпеки в умовах зростаючої геополітичної невизначеності.

Водночас одним із найбільш неочікуваних результатів саміту стала підтримка США фінальної декларації щодо України. Документ, схвалений усіма союзниками, наголошує, що Україна робить вагомий внесок у безпеку євроатлантичного простору, а країни НАТО залишаються єдиними у підтримці її суверенітету, незалежності та територіальної цілісності. 

Портал "Коментарі" вже писав, що на території Білорусі наразі не зафіксовано формування ударного угруповання, яке могло б становити безпосередню загрозу для України. Водночас українські прикордонники спостерігають активний розвиток військової інфраструктури поблизу державного кордону, повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.



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