В Сенате США стартовало рассмотрение одного из самых жестких санкционных законопроектов против России и Ирана, ранее инициированного покойным сенатором Линдси Грэм. Американские законодатели уже официально начали дебаты, а финальное голосование, по предварительным прогнозам, может состояться в ближайшее время.

Фото: из открытых источников

О начале обсуждения сообщил корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алекс Рауфоглу. По его словам, Сенат перешел к рассмотрению масштабного пакета санкций, который должен усилить экономическое давление на Москву и Тегеран. У документа есть поддержка представителей обеих ведущих партий, что значительно повышает его шансы на принятие.

В конце июля авторы законопроекта внесли в него дополнительные положения по Ирану, расширив перечень финансовых ограничений. Законодатели стремятся завершить процедуру до начала августовского перерыва в работе Конгресса.

В Вашингтоне этот документ называют одним из важнейших инструментов для усиления экономического и финансового давления на Россию. Его главная цель – сократить доходы Кремля от продажи нефти и газа, а также усложнить использование третьими странами схем обхода международных санкций.

Законопроект предусматривает введение новых ограничений против руководства России, государственных банков, предприятий энергетического сектора и так называемого "теневого флота", используемого для транспортировки российской нефти в обход действующих санкций.

Отдельный блок документа касается вторичной пошлины. Президент США получит право вводить тарифы до 100% по отношению к государствам, которые будут продолжать покупать значительные объемы российских энергоносителей. Следует отметить, что в начальной редакции законопроекта максимальный размер таких пошлин составил 500%, однако после консультаций между сенаторами он был снижен до 100%.

Портал "Комментарии" уже писал , что после завершения работы в должности министра обороны Украины Михаил Федоров продолжает искать возможность наладить диалог с основателем SpaceX Илоном Маском, надеясь заручиться поддержкой в борьбе с российскими баллистическими атаками. Об этом сообщает The Atlantic со ссылкой на собственные источники.