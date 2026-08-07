Цей крок Сенату остаточно змусить Трампа дотиснути Путіна: розкрито шокуючі деталі

У Сенаті США стартував розгляд одного із найжорсткіших санкційних законопроектів проти Росії та Ірану, раніше ініційованого покійним сенатором Ліндсі Грем. Американські законодавці вже офіційно розпочали дебати, а фінальне голосування, за попередніми прогнозами, може відбутися найближчим часом.

Фото: з відкритих джерел

Про початок обговорення повідомив кореспондент Радіо Свобода у Вашингтоні Алекс Рауфоглу. За його словами, Сенат перейшов до розгляду масштабного пакету санкцій, який має посилити економічний тиск на Москву та Тегеран. Документ має підтримку представників обох провідних партій, що значно підвищує його шанси на прийняття.

Наприкінці липня автори законопроекту внесли до нього додаткові положення щодо Ірану, розширивши перелік фінансових обмежень. Законодавці прагнуть завершити процедуру до початку серпневої перерви у роботі Конгресу.

У Вашингтоні цей документ називають одним із найважливіших інструментів для посилення економічного та фінансового тиску на Росію. Його головна мета – скоротити доходи Кремля від продажу нафти та газу, а також ускладнити використання третіми країнами схем обходу міжнародних санкцій.

Законопроект передбачає запровадження нових обмежень проти керівництва Росії, державних банків, підприємств енергетичного сектора і так званого "тіньового флоту", що використовується для транспортування російської нафти в обхід санкцій, що діють.

Окремий блок документа стосується вторинного мита. Президент США отримає право вводити тарифи до 100% щодо держав, які продовжуватимуть купувати значні обсяги російських енергоносіїв. Слід зазначити, що у початковій редакції законопроекту максимальний розмір таких мит становив 500%, проте після консультацій між сенаторами його знизили до 100%.

Портал "Коментарі" вже писав , що після завершення роботи на посаді міністра оборони України Михайло Федоров продовжує шукати можливість налагодити діалог із засновником SpaceX Ілоном Маском, сподіваючись заручитися підтримкою у боротьбі з російськими балістичними атаками. Про це повідомляє The Atlantic із посиланням на власні джерела.