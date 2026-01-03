Этот шаг точно не понравится Путину: к чему в Сенате США призвали Трампа

Ведущий сенатор от Демократической партии США Крис Кунс призвал президента США Дональда Трампа применить практику перехвата нефтяных танкеров из Венесуэлы также к судам, перевозящим российскую нефть.

Сенат США. Фото: из открытых источников

Кунс отметил, администрация Трампа уже использует вооруженные силы для перехвата танкеров "теневого флота", которые поддерживают венесуэльский режим.

Он акцентировал, что те же самые инструменты следует применить к "флоту, который финансирует военную машину России, поддерживает Иран и способствует Северной Корее".

Сенатор высказал убеждение, что такой шаг получит поддержку Конгресса. По его мнению, Трамп "получил бы двухпартийную поддержку для более жестких действий против Путина и для ограничения финансирования его военной машины, ведущей войну против Украины".

В то же время Кунс раскритиковал внешнюю политику президента Соединенных Штатов, напоминая, что Трамп перед выборами обещал "избегать глупых новых войн за рубежом", но фактически вовлек США в конфликт с одним из самых мощных авторитарных режимов в Западном полушарии, имея в виду Венесуэлу.

Сенатор добавил, что Трамп должен сосредоточиться на войне России против Украины и других направлениях внешней политики, где он "не использовал доступные инструменты".

Заявления Кунса прозвучали на фоне попыток США уже в третий раз арестовать нефтяной танкер в Карибском бассейне.

