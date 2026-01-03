Цей крок точно не сподобається Путіну: до чого в Сенаті США закликали Трампа

Провідний сенатор від Демократичної партії США Кріс Кунс закликав президента США Дональда Трампа застосувати практику перехоплення нафтових танкерів із Венесуели також до суден, що перевозять російську нафту.

Сенат США Фото: з відкритих джерел

Кунс зазначив, що адміністрація Трампа вже використовує збройні сили для перехоплення танкерів "тіньового флоту", які підтримують венесуельський режим.

Він акцентував, що ті самі інструменти слід застосувати до "флоту, який фінансує військову машину Росії, підтримує Іран і сприяє Північній Кореї".

Сенатор висловив переконання, що такий крок отримає підтримку Конгресу. На його думку, Трамп "отримав би двопартійну підтримку для більш жорстких дій проти Путіна та для обмеження фінансування його військової машини, яка веде війну проти України".

У той же час Кунс розкритикував зовнішню політику президента Сполучених Штатів, нагадуючи, що Трамп перед виборами обіцяв "уникати дурних нових воєн за кордоном", але фактично залучив США до конфлікту з одним із найпотужніших авторитарних режимів у Західній півкулі, маючи на увазі Венесуелу.

Сенатор додав, що Трамп має зосередитися на війні Росії проти України та інших напрямах зовнішньої політики, де він "не використовував доступних інструментів".

Заяви Кунса пролунали на тлі спроб США вже втретє заарештувати нафтовий танкер у Карибському басейні.

